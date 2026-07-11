واکنش الزیدی به کشته شدن یک عراقی به دست گارد ساحلی کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی فالح الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به وزارت خارجه، ریاست ستاد کل ارتش و نیروهای امنیتی میدانی در بصره دستور پیگیری جزئیات حادثه کشته شدن نجم عبدالله صیاد عراقی را صادر کرد.

او بر اهمیت اتخاذ همه اقدامات قانونی برای جلوگیری از تکرار این چنین حوادثی و حفظ جان شهروندان و دارایی‌های آنها تاکید کرد.

پیش از این بدران التمیمی رئیس اتحادیه ماهیگیران عراقی از کشته شدن یکی از صیادان عراقی به ضرب گلوله نیروهای گارد ساحلی کویت خبر داد.

کشته شدن این صیاد عراقی توسط گارد ساحلی کویت، واکنش‌های شدیدی از سوی مردم عراق و برخی مسئولان عراقی در پی داشت.