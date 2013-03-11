تیراندازی نظامیان کویتی به سوی عراقی ها/ آمار نهایی انفجار کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع محلی در منطقه ام قصر در بصره از زخمی شدن یک شهروند عراقی در اثر تیراندازی نیروهای گارد مرزی کویت خبر دادند.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی عراقی در استان کرکوک از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن 165 نفر در انفجار امروز منطقه الدبس در 45 کیلومتری شمال غرب کرکوک خبر دادند. احمد العسکری از مسئولان امنیتی در شورای استان کرکوک گفت: با توجه به شیوه عملیات در کرکوک، القاعده در پشت پرده این انفجار قرار دارد.

وی افزود: خط مشی القاعده، افزایش انفجارها و حمله به افراد غیر نظامی است.

العسکری گفت: القاعده از مشکلات سیاسی در عراق نهایت استفاده را می برد و بر دامنه حملات خود افزوده است و این استان به نیروهای امنیتی اضافی نیاز دارد.

از سوی دیگر القاعده، مسئولیت کشته شدن 48 نظامی و کارمند سوری در عراق را بر عهده گرفت.

خبر دیگر اینکه، منابع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی از کشته شدن یک افسر عراقی در القیاره در هشت کیلومتری جنوب موصل خبر دادند.

از سوی دیگر منابع امنیتی عراقی اعلام کردند شورش در زندان مرکزی بغداد مهار شد.