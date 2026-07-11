به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضایی عصر شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی کردستان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد اربعین، اظهار کرد: تمامی هماهنگی‌ها و نیازمندی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به افزایش پیش‌بینی‌شده تردد زائران در ایام اربعین افزود: با توجه به شرایط موجود و حجم بالای سفرها، لازم است تمامی اعضای ستاد اربعین، فرمانداران و دستگاه‌های مسئول با انسجام و هماهنگی بیشتری برای اجرای برنامه‌ها اقدام کنند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان با بیان اینکه جلسات هماهنگی در سطح شهرستان‌ها برگزار شده است، گفت: در نشست‌های اخیر، موضوعات مختلف مرتبط با برگزاری مراسم اربعین و خدمات‌رسانی به زائران بررسی و برای رفع نیازها برنامه‌ریزی شده است.

رضایی با اشاره به عبور بخشی از زائران از استان کردستان برای عزیمت به مرزهای خسروی و مهران، تصریح کرد: این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت تردد، تأمین امکانات و ارائه خدمات مناسب را دوچندان می‌کند.

وی همچنین از اعلام آمادگی دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مرتبط برای همکاری در رفع مسائل و تسهیل روند خدمات‌رسانی خبر داد و افزود: همراهی همه مجموعه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در برگزاری مطلوب مراسم اربعین داشته باشد.

مدیرکل انتظامی استانداری کردستان بر لزوم هماهنگی تمامی کارگروه‌ها و کمیته‌های ستاد اربعین با فرمانداری‌ها، به‌ویژه فرمانداری مریوان، تأکید کرد و گفت: تمامی برنامه‌ها باید با محوریت فرمانداری‌ها اجرا شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شده و هماهنگی لازم در اجرای مأموریت‌ها وجود داشته باشد.

وی اطلاع‌رسانی به زائران را از دیگر اولویت‌های ستاد اربعین دانست و خاطرنشان کرد: محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی مورد نیاز زائران در قالب بروشور، اقلام مکتوب و همچنین از طریق لینک‌های الکترونیکی تهیه شده و پیش از آغاز سفرها در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

رضایی در پایان خواستار ارائه گزارش دستگاه‌ها و کارگروه‌های تخصصی شد و گفت: لازم است هماهنگی‌های مورد نیاز از هم‌اکنون انجام شود تا با استفاده از پیشنهادها و برنامه‌های فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، مقدمات برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی فراهم شود.