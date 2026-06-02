به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه سهشنبه در نشست ستاد مشترک اربعین استان و شهرستان مریوان اظهار کرد: طی سالهای اخیر بخشی از زیرساختهای استان در قالب طرحهای مرتبط با اربعین ایجاد شده است، اما برای افزایش ظرفیت پذیرش زائران باید توجه بیشتری به مسیرهای منتهی به مریوان و مرز باشماق صورت گیرد.
وی یکی از عوامل اصلی استقبال کمتر زائران از مرز باشماق را هزینه بالای جابهجایی در اقلیم کردستان عراق تا مناطق عربی این کشور دانست و افزود: این موضوع از مهمترین چالشهای پیشروی توسعه تردد زائران از این مرز به شمار میرود.
معاون استاندار کردستان با قدردانی از اقدامات انجامشده در چهار سال گذشته برای میزبانی زائران اربعین، خاطرنشان کرد: سطح خدمات ارائهشده هر سال نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما همچنان باید برای رفع کاستیها و افزایش شمار زائران تلاش بیشتری صورت گیرد.
ورمقانی با اشاره به مصوبه شورای تأمین استان درباره مدیریت مرز باشماق، گفت: مسئولیت هماهنگی و مدیریت یکپارچه این مرز بر عهده فرماندار مریوان است و تمامی دستگاههای اجرایی باید در راستای برگزاری مطلوب مراسم اربعین همکاری لازم را با فرمانداری داشته باشند.
وی همچنین ضعف پوشش ارتباطی تلفن همراه را از مشکلات موجود در محورهای مواصلاتی استان عنوان کرد و افزود: این مسئله بهویژه در مسیر سنندج ـ مریوان محسوستر است و باید با اقدامات لازم برطرف شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به احتمال بروز قطعی برق در ایام اربعین، از موکبداران و دستگاههای مسئول خواست برای تأمین برق اضطراری و تهیه ژنراتور برنامهریزی لازم را انجام دهند.
وی بر ضرورت دریافت مجوزهای قانونی توسط موکبها تأکید کرد و گفت: حمایتهای مالی از موکبها انجام خواهد شد، اما تکیه اصلی باید بر مشارکتها و کمکهای مردمی باشد.
ورمقانی همچنین از کمیتههای تخصصی ستاد اربعین استان خواست برای تأمین منابع مالی با ساختارهای متناظر خود در سطح ملی تعامل بیشتری داشته باشند و در حوزه اطلاعرسانی نیز همکاری منسجمی با کمیته رسانه و اطلاعرسانی ستاد اربعین داشته باشند.
وی در پایان با تقدیر از نقش رسانهها و صدا و سیما در پوشش برنامههای اربعین طی سالهای گذشته، خواستار اطلاعرسانی دقیق درباره مزیتهای تردد از مرز باشماق و همچنین شرایط و هزینههای حملونقل در اقلیم کردستان عراق شد.
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