اتمام حجت معاون استاندار بوشهر برای اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت

بوشهر- معاون عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: عدم بهره‌مندی و انتفاع مردم از پروژه‌های اولویت‌دار به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان بوشهر با هدف فعال‌سازی ظرفیت املاک دولتی و افزایش ارزش افزوده آن‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون، اظهار کرد: ارزیابی‌های عملکرد چند سال گذشته نشان می‌دهد برخی مدیران اهتمام کافی به موضوع مولدسازی نداشته و همچنان در واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.، این در حالی است که پروژه‌های متعددی در استان به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده و مردم از مزایای آن‌ها محروم هستند و نیمه تمام ماندن پروژه‌ها نوعی حبس سرمایه و منابع عمومی تلقی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه عدم بهره‌مندی و انتفاع مردم از پروژه‌های اولویت‌دار به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، افزود: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها به جای نگهداری و نگهبانی از املاک بلااستفاده، به ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف بیندیشند. به همین منظور شتاب‌بخشی به فرآیند شناسایی، تصویب، فروش و تخصیص منابع به بسته‌های رونق از انتظارات اصلی کارگروه مولدسازی است.

رجایی هشدار داد: تعلل دستگاه‌های اجرایی مانع ادامه فرآیند مولدسازی نخواهد شد و در صورت استمرار روند فعلی، دبیرخانه مولدسازی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و فروش دارایی‌های مازاد اقدام خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین تأکید کرد: درآمدهای حاصل از مولدسازی به‌صورت هدفمند صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری استان خواهد شد، پروژه‌هایی از جمله احداث و تکمیل مدارس، مراکز آموزشی و درمانی، بزرگراه‌ها، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، سدها و خطوط انتقال و توزیع آب.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استان اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند عزم عمومی و مشارکت همه دستگاه‌ها است و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت فرصتی طلایی برای جبران برخی عقب‌ماندگی‌ها و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم به شمار می‌آید.

