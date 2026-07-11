نذورات حسینیه اعظم زنجان از ۳۷ میلیارد تومان فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد هادی بیات شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به فعالیت سه هزار نفر خادم افتخاری در ایام محرم به صورت داوطلبانه در حسینیه اعظم زنجان، گفت: مجموع نذورات دریافتی این حسینیه در ۱۳ شب نخست ماه محرمالحرام امسال، به بیش از ۳۷ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

وی با ارائه تفکیک آماری از نذورات و قربانی ها، افزود: در این ایام یک هزار و ۳۸۶ رأس دام زنده به نیت نذر احشام به حسینیه اهدا شده است. از این تعداد، ۷۸۲ رأس دام ذبح شرعی شده که از این میان ۲۵۴ رأس به صورت نیابتی (به نیابت از اموات، امامان معصوم یا اشخاص مورد نظر ناذر) و ۵۲۸ رأس به صورت مستقیم قربانی شدهاند.

بیات ادامه داد: همچنین ۶۹۷ رأس دام زنده به صورت پرداخت نقدی معادل ارزش دام واریز گردیده که نشاندهنده رویکرد تنوع در شیوه های نذر است.

رئیس هیئت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان در خصوص هزینه کرد وجوهات حسینیه اعظم زنجان گفت: بخشی وجودهات در زمینه امور عمرانی و بازسازی شامل مرمت بخش های آسیب دیده از حملات تروریستی، نوسازی تأسیسات و زیرساخت ها و تملک املاک مجاور شامل برای توسعه فضای فیزیکی حسینیه و ایجاد امکانات رفاهی برای زائران هزینه می شود.

بیات همچنی در خصوص سایر بخش های هزینه ای نذورات حسینینه اعظم زنجان گقت: این نذورات در فعالیت های فرهنگی و مذهبی شامل برگزاری مراسمهای ایام محرم، صفر، ماه رمضان و مناسبتهای خاص، پشتیبانی از موکبهای اربعین شامل تأمین هزینههای پذیرایی و اسکان زائران در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا و همچنین امور اجرایی و جاری مسجد: شامل حقوق کارکنان، تأمین انرژی، نگهداری و تجهیزات هزینه می شود.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با اشاره به سنت دیرینه همسایهداری و احترام به مجاوران مسجد، اعلام کرد: ۲۲ هزار برگ حواله گوشت تبرکی در میان همسایگان بلافصل مسجد حسینیه اعظم و ساکنان محلههای باسیم و اصغریه زنجان توزیع شده است که این اقدام با هدف تکریم اهالی منطقه و ایجاد الفت بیشتر میان مجموعه مذهبی و شهروندان انجام می گیرد.

بیات در ادامه از اسکان گسترده زائران و میهمانان حسینی در دهه اول محرم خبر داد و گفت: از ششم تا یازدهم محرم، بیش از سه هزار میهمان در واحدهای مسکونی و فضاهای اسکان موقت متعلق به حسینیه اعظم مستقر شدند. این میهمانان که عمدتاً از استانهای همجوار و شهرستانهای مختلف به زنجان آمده بودند، ضمن بهرهمندی از غذای متبرک، در مراسمات عزاداری نیز شرکت داشتند.

وی در خصوص خدمات تغذیه ای، خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۳ هزار وعده غذای گرم طی ایام مذکور میان عزاداران حسینی، میهمانان و خادمان توزیع شده که این آمار نشان دهنده ظرفیت بالای لجستیکی و مدیریتی حسینیه در پخت و توزیع غذا در اوج تراکم جمعیت است.

بیات با یادآوری حمله هوایی - موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ساختمان حسینیه اعظم زنجان در یازدهم فروردین ماه امسال، این اقدام را جنایتی آشکار علیه یک مرکز مذهبی و فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: از تاریخ وقوع این حمله تا شروع ماه محرم، مبلغ هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بهصورت نقدی و همچنین طلاجات اهدایی مردم، جهت بازسازی اولیه به حساب حسینیه واریز شده است که نشان از همراهی گسترده مردم و مسئولان دارد.

رئیس هیئت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه کتابخانه تخصصی حوزه امام حسین(ع)شناسی که یکی از گنجینه های نادر کشور در این حوزه محسوب می شود، به طور کامل تخریب گردید ، گفت: در این حادثه سه هزار جلد کتاب در حوزه امامرضا(ع)شناسی و ۳۰ هزار جلد کتاب در حوزههای عمومی (تاریخ، حدیث، فقه، فلسفه و علوم اسلامی) از بین رفت.

بیات افزود: خوشبختانه نسخه های خطی و نفیس این کتابخانه که قدمت برخی از آنها به چندین قرن پیش می رسد، در محل دیگری نگهداری می شدند و کاملاً سالم باقی ماندهاند. همچنین ۷۵ تا ۸۰ درصد از مجموع کتب تخریبشده، پیشتر به صورت دیجیتال و الکترونیکی ذخیرهسازی شده بودند که امکان بازیابی محتوای آنها را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: بخشی از شبستان اصلی، سقف، دیوارهای داخلی و تأسیسات برق و روشنایی مسجد نیز دچار آسیب شدید شد و نیاز به بازسازی اساسی دارد.

رئیس هیئت امنای حسینیه با تأکید بر عزم جدی برای احیای این مجموعه، از تشکیل کمیته تخصصی بازسازی خبر داد و گفت: طرح بازسازی و مرمت جامع به مهندسین مشاور واجد صلاحیت ارجاع شده است و پیشبینی میشود نقشهها و طرح اجرایی نهایی ظرف سه هفته آینده ارائه گردد و عملیات عمرانی بلافاصله پس از تأیید طرح آغاز خواهد شد.

بیات در خصوص املاک همجوار حسینیه که در حمله تروریستی آسیب دیدند، گفت: ۱۷ ملک در اطراف حسینیه برای تملک و الحاق به مجموعه پیشبینی شده که از این تعداد، برخی در حمله اخیر بهطور کامل تخریب و برخی دیگر بدون خسارت ماندهاند، اما به دلیل ضرورت توسعه فضای حسینیه و ایجاد پارکینگ، فضاهای خدماتی و اسکان زائران، همگی در برنامه تملک قرار دارند.

وی افزود: زمین های معوض (جایگزین) برای آسیب دیدگان در نظر گرفته شده و از ۱۱ خانوار خسارت دیده در مجاورت حسینیه، هشت خانوار تاکنون به دستگاههای مربوطه مراجعه و اقدامات اولیه ثبتنام و ارزیابی را انجام داده اند. مابقی خانواده ها نیز در دست پیگیری هستند.

بیات گفت: پنج کارشناس رسمی دادگستری در رشته های تخصصی عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی، معماری و سازه، پس از چندین نوبت بازدید میدانی و اندازه گیری دقیق، کل خسارت وارده به ساختمان حسینیه اعظم، تأسیسات، کتابخانه تخریبشده و املاک مجاور را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند.

وی تأکید کرد: این برآورد تنها مربوط به خسارتهای کالبدی و عمرانی است و خسارتهای معنوی، فرهنگی و از دست رفتن سرمایه های تاریخی - مذهبی در این رقم لحاظ نشده است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با قدردانی از همراهی تمامی نهادهای دولتی، نیروهای امدادی، خادمان افتخاری و مردم متدین زنجان،گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات ملی و استانی، روند بازسازی این مجموعه شتاب گیرد و شاهد شکوفایی دوباره این پایگاه فرهنگی - مذهبی در سطح ملی باشیم.