مطالبات مردم زنگ بیدارباش دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در نشست با مسئولان شهرستان ممسنی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ایران سال‌هاست با تحریم‌های شدید مواجه است و از سال ۱۳۸۹ تاکنون فشارهای سنگینی بر کشور وارد شده و طی دو سال اخیر نیز شرایط جنگی به این وضعیت افزوده شده است.

وی ادامه داد: با وجود این فشارها، برای بسیاری از مردم و حتی کشورهای جهان این پرسش مطرح است که چگونه ملت ایران با وجود محدودیت‌های گسترده، از جمله دشواری در مسیرهای صادرات دریایی، همچنان ایستادگی کرده است.

دستاوردها زیر سایه مشکلات اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کشور در سال‌های گذشته در زمینه توسعه مناطق مختلف پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، گفت: اگر وضعیت جاده‌ها، دسترسی مردم به خدمات و سطح زیرکشت امروز را با گذشته مقایسه کنیم، تفاوت‌ها بسیار چشمگیر است و در بسیاری از شاخص‌ها شاهد تغییرات بزرگی بوده‌ایم.

میدری افزود: با این حال مشکلاتی مانند تورم موجب شده بخش قابل توجهی از این دستاوردها آن‌گونه که باید برای مردم ملموس نباشد.

وی پیشینه تمدنی و فرهنگی ایرانیان را یکی از عوامل مهم ایستادگی جامعه در برابر فشارهای گسترده دانست و گفت: ملت ایران در برابر فشارهایی که مقاومت در برابر آنها ناممکن به نظر می‌رسید، نه تنها تسلیم نشده بلکه تحولات بزرگی را تجربه کرده و همچنان در حال حرکت است.

نمایندگان؛ حلقه اتصال مردم و دولت

میدری نقش نمایندگان مجلس در انتقال مسائل جامعه به دولت را مهم ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان به دلیل ارتباط مستمر با مردم، مشکلات و مطالبات آنها را به دولت منتقل می‌کنند و همین ویژگی مردمی می‌تواند ظرفیت مهمی برای حل مسائل کشور باشد.

وی تأکید کرد: نباید مشکلات و مطالبات مردم را فراموش کنیم؛ مسائلی که نمایندگان مطرح می‌کنند، برای دولت یک هشدار و بیدارباش است تا بداند جامعه در چه شرایطی قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت نیز تلاش کرده است بر اساس همین مطالبات و واکنش‌های جامعه، اقدامات مثبت و آنچه در توان دارد برای حل مشکلات انجام دهد.

مسئولیت اجتماعی کارفرمای ایرانی

میدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدیدش از یک کارخانه فرآوری قیر در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری این واحد توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده بود.

وی افزود: زمانی که کارخانه برای جذب نیروی انسانی اعلام نیاز کرد، حدود ۳۰۰ نفر برای اشتغال مراجعه کردند و حتی با حقوق پیشنهادی کمتر از هشت میلیون تومان نیز حاضر به کار بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شاید در بسیاری از نقاط دنیا کارفرما از چنین استقبالی خوشحال شود، اما کارفرمای ایرانی از مشاهده فقر و شرایط دشوار مردم ناراحت می‌شود، زیرا خود را در برابر جامعه مسئول می‌داند.

کارمندان دولت، بخشی از همین جامعه‌اند

میدری همچنین با اشاره به شرایط پیچیده کشور گفت: امروز با مسائل بسیار دشواری مواجه هستیم و دستگاه‌های مختلف به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان دولت نیز فرزندان همین مردمی هستند که در میدان‌های سخت کشور ایستادگی کرده‌اند و فرهنگ مسئولیت‌پذیری و احساس تعهد همچنان در میان کارکنان وجود دارد.