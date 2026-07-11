محدودیت آب شرب ایلام ناشی از فرسودگی خطوط انتقال و شبکه توزیع است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منابع تأمین آب شرب شهر ایلام از سد ایلام، چشمه گلگل و چاههای منطقه قوچعلی فراهم میشود، بهطوریکه حدود ۵۵ درصد آب مورد نیاز شهر از سد ایلام، ۳۵ درصد از چشمه گلگل و حدود ۱۰ درصد نیز از چاهها تأمین میشود.
وی افزود: برخلاف بسیاری از شهرهای بزرگ کشور که منابع تأمین آب در بالادست یا مجاورت شهر قرار دارند، منابع آب شهر ایلام در فاصله حدود ۲۳ کیلومتری و با اختلاف ارتفاع نزدیک به ۸۰۰ متر نسبت به شهر واقع شدهاند و انتقال آب از این منابع بهصورت شبانهروزی و از طریق چهار ایستگاه پمپاژ، شش دستگاه الکتروپمپ و دو خط انتقال با قطرهای ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام ادامه داد: این خطوط انتقال در سال ۱۳۶۸ اجرا شدهاند و اکنون با نزدیک به ۴۰ سال عمر، از عمر مفید خود که بین ۲۰ تا ۲۵ سال برآورد میشود، عبور کردهاند.
محمدی با بیان اینکه ظرفیت انتقال آب به شهر محدود است، تصریح کرد: این محدودیت هیچ ارتباطی با میزان بارندگی یا پر و خالی بودن سد ندارد؛ به عبارت دیگر، چه در سالهای پربارش و چه در سالهای کمبارش، بیش از ظرفیت خطوط انتقال، امکان ورود آب به شبکه شهر وجود ندارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: فرآیند انتقال آب بهطور کامل به تأمین برق وابسته است و به همین دلیل، هزینه تأمین آب شرب شهر ایلام از جمله بالاترین هزینهها در کشور به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به فرسودگی شبکه توزیع آب شهر گفت: بیش از ۲۱۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر ایلام فرسوده است و اصلاح و نوسازی آن نیازمند اعتبارات کلان و حمایت مسئولان ملی و استانی است.
محمدی اضافه کرد: رشد سالانه جمعیت شهر و توسعه سکونت در مناطق مرتفع و حاشیهای که بالاتر از تراز مخازن قرار دارند نیز چالشهای فنی شبکه توزیع را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به هزینههای سنگین توسعه زیرساختهای انتقال آب بیان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد هزینه اجرای هر یک از خطوط جدید انتقال آب شهر ایلام بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است که تأمین آن خارج از توان مالی شرکت آب و فاضلاب استان بوده و نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام یادآور شد: با وجود این محدودیتها، شرکت آب و فاضلاب استان تمام توان خود را برای نگهداری، تعمیر و بهرهبرداری پایدار از تأسیسات موجود به کار گرفته است.
محمدی از اجرای طرحهای توسعهای در شهر ایلام نیز خبر داد و گفت: ساخت چهار مخزن ذخیره آب در شهر ایلام در دستور کار قرار دارد که مخزن قوچعلی وارد مدار بهرهبرداری شده و عملیات اجرایی سایر مخازن نیز متناسب با شرایط موجود کشور ادامه دارد.
وی از همه مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط خواست برای تسریع در تأمین اعتبارات و اجرای پروژههای زیربنایی همکاری و حمایت بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با تأکید بر اینکه بیش از میزان نیاز مصرفی شهر، آب وارد شبکه توزیع میشود، گفت: افزایش مصرف در فصل گرما، استفاده از انشعابات غیرمجاز و مصرف خارج از الگوی متعارف از عوامل مؤثر بر افت فشار و اختلال در توزیع آب هستند.
محمدی در پایان با قدردانی از همراهی و صبوری شهروندان تأکید کرد: تأمین پایدار آب شرب، مهمترین اولویت شرکت آب و فاضلاب استان ایلام است و این مجموعه با تمام ظرفیت در مسیر بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات تلاش میکند. وی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، صنعت آب استان را در عبور از فصل گرم سال یاری کنند.
نظر شما