به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی، ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار گنبد کابوس با اشاره به اهمیت پایداری خدمات عمومی، بر تجهیز چاههای آب شرب روستایی به فیدرهای اختصاصی برق تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن این موضوع در اولویت برنامههای اجرایی دستگاههای مرتبط شد.
طهماسبی با بیان اینکه تأمین مستمر آب شرب از مهمترین نیازهای مردم است، اظهار کرد: تقویت شبکه برقرسانی چاههای آب باید بهگونهای انجام شود که در زمان بروز قطعی یا نوسانات برق، روند تأمین آب آشامیدنی روستاها با اختلال مواجه نشود.
وی افزود: افزایش تابآوری زیرساختهای آبرسانی از رویکردهای مدیریت پیشگیرانه استان است و اجرای این طرح میتواند از بروز مشکلات احتمالی در فصلهای اوج مصرف جلوگیری کند.
در پایان این نشست، استاندار گلستان از طریق تماسهای تلفنی، روند پیگیری برخی مسائل و پروژههای مرتبط با شهرستان گنبدکاووس را بهصورت ویژه دنبال و بر تسریع در رفع موانع اجرایی آنها تأکید کرد.
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