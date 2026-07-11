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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

برگزیدگان سوگواره شعر «باید برخاست» در دلفان معرفی شدند

برگزیدگان سوگواره شعر «باید برخاست» در دلفان معرفی شدند

نورآباد- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان از برگزاری سوگواره شعر «باید برخاست» با حضور گسترده شاعران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره شعر «باید برخاست» عصر شنبه ۲۰ تیرماه با حضور پرشور شاعران، نویسندگان، علاقه‌مندان به شعر و ادب و جمعی از فعالان فرهنگی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلفان برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال گسترده شاعران از این رویداد ادبی، اظهار کرد: بیش از ۶۰ قطعه شعر و اثر ادبی از شاعران شهرستان به دبیرخانه سوگواره ارسال شد که پس از داوری، ۱۲ اثر به‌عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

نوری‌زاده افزود: شاعران برگزیده در آیین اختتامیه، آثار خود را برای حاضران قرائت کردند و فضای این محفل ادبی با مضامین ایثار، مقاومت، شهادت و آرمان‌های انقلاب اسلامی همراه بود.

وی هدف از برگزاری این سوگواره را ادای احترام به مقام والای قائد شهید امت و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت از دریچه شعر و ادبیات عنوان کرد و گفت: شعر همواره یکی از اثرگذارترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی بوده و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه بروز استعدادهای ادبی و تقویت ادبیات متعهد را فراهم کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان تأکید کرد: سوگواره «باید برخاست» تلاشی برای برانگیختن زبان شعر در مسیر پاسداشت ارزش‌های دینی، انقلابی و فرهنگ شهادت بود و استقبال شاعران نشان داد که ادبیات همچنان نقش مؤثری در تبیین این مفاهیم ایفا می‌کند.

در پایان این مراسم که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت برگزار شد، از ۱۲ شاعر برگزیده با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6885202

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