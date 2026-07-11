برگزیدگان سوگواره شعر «باید برخاست» در دلفان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره شعر «باید برخاست» عصر شنبه ۲۰ تیرماه با حضور پرشور شاعران، نویسندگان، علاقه‌مندان به شعر و ادب و جمعی از فعالان فرهنگی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلفان برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال گسترده شاعران از این رویداد ادبی، اظهار کرد: بیش از ۶۰ قطعه شعر و اثر ادبی از شاعران شهرستان به دبیرخانه سوگواره ارسال شد که پس از داوری، ۱۲ اثر به‌عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

نوری‌زاده افزود: شاعران برگزیده در آیین اختتامیه، آثار خود را برای حاضران قرائت کردند و فضای این محفل ادبی با مضامین ایثار، مقاومت، شهادت و آرمان‌های انقلاب اسلامی همراه بود.

وی هدف از برگزاری این سوگواره را ادای احترام به مقام والای قائد شهید امت و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت از دریچه شعر و ادبیات عنوان کرد و گفت: شعر همواره یکی از اثرگذارترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی بوده و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه بروز استعدادهای ادبی و تقویت ادبیات متعهد را فراهم کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان تأکید کرد: سوگواره «باید برخاست» تلاشی برای برانگیختن زبان شعر در مسیر پاسداشت ارزش‌های دینی، انقلابی و فرهنگ شهادت بود و استقبال شاعران نشان داد که ادبیات همچنان نقش مؤثری در تبیین این مفاهیم ایفا می‌کند.

در پایان این مراسم که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت برگزار شد، از ۱۲ شاعر برگزیده با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.