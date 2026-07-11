https://mehrnews.com/x3cxFJ ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6885220 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ ویژه برنامه باید برخاست با میدان داری نوجوانان لنگرودی لنگرود- در این ویدئو ویژه برنامه باید برخاست را با میدان داری نوجوانان لنگرودی مشاهده می کنید. دریافت 19 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6885220 کپی شد مطالب مرتبط برگزیدگان سوگواره شعر «باید برخاست» در دلفان معرفی شدند شعرخوانی و داستانخوانی در مراکز کانون لرستان از تشییع مخفیانه ائمه(ع) تا بدرقههای میلیونی امام شهید مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» در تبریز مردم البرز در سوگ رهبر شهید گرد هم آمدند آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد برچسبها باید برخاست مراسم بزرگداشت شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود
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