بازگشت غیررسمی کاپیتان اسبق به سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات پیش‌فصل تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای حضور در بیست و ششمین دوره لیگ برتر در اصفهان در حال پیگیری است.

در تصاویر منتشر شده از تمرین عصر شنبه طلایی‌پوشان چهره‌ای نام‌آشنا برای هواداران سپاهان دیده می‌شود؛ رحمان احمدی دروازه‌بان و کاپیتان اسبق این تیم بار دیگر به کادرفنی نماینده اصفهان اضافه شده است.

احمدی که در دوره نخست حضور نویدکیا روی نیمکت سپاهان نیز از اعضای کادرفنی به حساب می‌آمد، حالا پس از تاخیری یک ساله به سپاهان بازگشته است.

نکته جالب این که رسانه رسمی باشگاه سپاهان که در گذشته به معرفی جداگانه اعضای کادرفنی می‌پرداخت این بار در قالب یک گزارش تصویری تمرین از مربی جدید دروازه‌بان‌های سپاهان رونمایی کرده است.

در فصل گذشته برانکو کاتیچ صربستانی و محمد سواری به عنوان مربیان دروازه‌بان در کادرفنی طلایی‌پوشان حضور داشتند.