ماموستا قادری: خدمت صادقانه پاسخ وفاداری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره این شخصیت برجسته، اظهار کرد: حضور مردم در این مراسم ادای وظیفه دینی، ملی و اخلاقی نسبت به رهبر شهید، قائد انقلاب و پدر معنوی ایران اسلامی است.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم افزود: مؤمنان همواره موظف به وفاداری نسبت به پیشگامان ایمان و ادامه راه آنان هستند و مردم پاوه نیز با حضور گسترده خود در این مراسم، بار دیگر به این تکلیف دینی و ملی عمل کردند. وی خدمات رهبر شهید به اسلام، انقلاب، ایران و وحدت اسلامی را ماندگار توصیف کرد.

امام جمعه پاوه با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، این حضور را نشانه وفاداری ملت ایران دانست و تصریح کرد: نگاه محترمانه رهبر شهید به اهل سنت، صدور فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت و سفر ایشان به پاوه و تجلیل از مردم این منطقه، از اقدامات ارزشمند و فراموش‌نشدنی ایشان بود.

ماموستا قادری با هشدار نسبت به تداوم دشمنی با اسلام، اظهار کرد: دشمنی با مسلمانان به پایان نرسیده و امروز علاوه بر تهدیدهای نظامی، استعمار فرهنگی با تضعیف ارزش‌های دینی، بنیان خانواده، ایجاد اختلافات قومی و مذهبی و ترویج آسیب‌های فرهنگی، جوامع اسلامی را هدف قرار داده است و مسلمانان باید با هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فقدان رهبر شهید، این ضایعه را اندوهی بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام دانست و گفت: مسئولان کشور باید با حکمت، عقلانیت و تدبیر، هم در برابر دشمنان ایستادگی کنند و هم با خدمت صادقانه، حل مشکلات معیشتی و توجه به مطالبات مردم، پاسخ شایسته‌ای به وفاداری ملت ایران بدهند. وی همچنین حضور مردم عراق در آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید را نشانه استحکام پیوند میان دو ملت عنوان کرد.