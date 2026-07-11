https://mehrnews.com/x3cxHV ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6885328 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ اجتماع زاهدانی ها به شب ۱۳۲ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی و دومین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 37 MB کد مطلب 6885328 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان همیاری اجتماعی؛ میراث انسانی مردم سیستان موج صد و سی و سوم حضور رودسری ها در میدان توقیف تریلی حامل ۲۷ تن چوب قاچاق در محور دلگان - ایرانشهر آزادشهریها به حضور شبانه خود ادامه دادند برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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