https://mehrnews.com/x3cxFq ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ کد مطلب 6885205 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ بسته خبری شبانه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6885205 کپی شد مطالب مرتبط همیاری اجتماعی؛ میراث انسانی مردم سیستان اجتماع زاهدانی ها به شب ۱۳۲ رسید پایان ناپایداریهای جوی در گلستان؛ سهشنبه گرمتر میشود فرمانده سپاه چابهار: خونخواهی مردم سیستان برگ زرین تاریخ اسلام است کشف یک تن موادمخدر در مرزهای شرقی کشور توقیف تریلی حامل ۲۷ تن چوب قاچاق در محور دلگان - ایرانشهر انسداد ۱۳۰ میلیارد وجوه کلاهبرداری شده توسط پلیس فتای سیستان وبلوچستان جابجایی بیش از ۱.۷ میلیون تن کالا در جادههای سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری سازمان هواشناسی گندم
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