توقیف تریلی حامل ۲۷ تن چوب قاچاق در محور دلگان - ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا عباسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی مستمر و کنترل هوشمند تردد خودروهای سنگین در محورهای جنوبی استان، یک کامیون مشکوک حامل بار چوب شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۷ تن چوب اکالیپتوس کشف شد که راننده هیچ گونه مجوز قانونی نداشت.

وی تأکید کرد: این محموله بلافاصله توقیف و برابر قانون برای مرتکبین پرونده قضایی تشکیل شد.

فرمانده یگان حفاظت استان با اشاره به ارزش بالای این محموله قاچاق و خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از قطع درختان اکالیپتوس، خاطرنشان کرد: خودروی توقیفی به همراه راننده برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شده‌اند و برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی با جدیت تمام دنبال خواهد شد.

عباسی در پایان از شهروندان خواست تا هر گونه مشاهده حمل و نقل غیرمجاز چوب یا تخریب عرصه‌های طبیعی را از طریق سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع‌رسانی کنند.