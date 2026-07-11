به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، گفت: با توجه به شرایط مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد تمدید دورکاری روزهای پنجشنبه دستگاههای اجرایی استان، با همان شرایط مصوبه قبلی، در این شورا مطرح شده است.
وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، بانکها و سایر مجموعههایی که ارائه خدمات آنها ضروری است، همچنان به صورت کشیک به فعالیت خود ادامه خواهند داد و سایر دستگاههای اجرایی نیز مطابق ضوابط تعیینشده از ظرفیت دورکاری استفاده خواهند کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در ادامه به یکی دیگر از دستورکارهای جلسه اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد تعیین تکلیف ۱۶ واحد صنعتی که خارج از مفاد پروانه بهرهبرداری فعالیت میکنند نیز در این نشست بررسی شد.
خداوردی افزود: بر اساس این پیشنهاد، این واحدها در صورت عدم افزایش ظرفیت تولید، أخذ مجوزهای زیستمحیطی و رعایت استانداردها و ضوابط قانونی، میتوانند در بازه زمانی مشخص نسبت به اصلاح و بهروزرسانی پروانه بهرهبرداری خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه این مصوبه شامل واحدهای فاقد پروانه بهرهبرداری یا واحدهایی که خارج از مجوزهای قانونی فعالیت میکنند، نخواهد شد، ادامه داد: سازمان حفاظت محیطزیست موظف است در مدت تعیینشده، بررسیهای کارشناسی لازم را انجام داده و نظر نهایی خود را درباره این واحدها اعلام کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان همچنین از بررسی برنامه ارتقای بهرهوری استان در این جلسه خبر داد و گفت: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۳۵ درصدی بهرهوری در اقتصاد کشور هدفگذاری شده و بر همین اساس، برنامه ارتقای بهرهوری استان نیز تدوین شده است.
وی ادامه داد: در این برنامه، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، ۱۷ شاخص اولویتدار در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، انرژی، صنعت، ساختمان و حملونقل شناسایی و برای هر یک اهداف، راهبردها، برنامهها و برشهای سالانه تعیین شده است.
خداوردی افزود: دستگاههای اجرایی متولی و همکار، این شاخصها را بررسی و تأیید کردهاند و پس از تصویب در شورای برنامهریزی، موظف خواهند بود برنامههای اجرایی خود را تدوین و گزارش پیشرفت آن را به صورت دورهای ارائه کنند.
وی ادامه داد: اجرای این برنامهها علاوه بر افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و ارتقای عملکرد بخشهای مختلف استان را فراهم خواهد کرد.
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