شفیعی: زنجیره ناقص تأمین عامل افزایش هزینه کالاهای اساسی در مرکزی است

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان مرکزی در بسیاری از اقلام غذایی مازاد تولید دارد اما ضعف زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع، استفاده از این ظرفیت را محدود کرده است.
وی افزود: کمبود زیرساختهای ذخیرهسازی و انبارداری موجب انتقال کالا به خارج از استان مرکزی و بازگشت دوباره آن با هزینه بیشتر شده است.
شفیعی تصریح کرد: این فرآیند علاوه بر افزایش هزینههای توزیع، باعث میشود استان تولیدکننده در برخی موارد به مصرفکننده تبدیل شود در حالی که با تقویت زیرساختهای ذخیرهسازی میتوان بخشی از این هزینهها را کاهش داد.
وی با اشاره به ضعف نظام توزیع کالا در استان مرکزی ادامه داد: بخش عمده شبکه توزیع این استان همچنان سنتی است و توسعه فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای متناسب با ظرفیت استان پیش نرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی تاکید کرد: توسعه نظام توزیع مدرن میتواند موجب کاهش واسطهها، افزایش رقابت میان شبکههای توزیع سنتی و مدرن و در نهایت تعدیل قیمت کالا برای مصرفکننده شود که این ظرفیت در استان هنوز به میزان کافی شکل نگرفته است.
شفیعی بیان کرد: تورم ماهانه که تغییر قیمتها از پایان یک ماه نسبت به پایان ماه دیگر را نشان میدهد، تحت تأثیر شرایط کوتاهمدت قرار دارد و در شرایط بیثباتی اقتصادی میتواند نوسان بیشتری داشته باشد.
وی گفت: در شرایطی که عرضه کالا کافی باشد اما نااطمینانی نسبت به آینده وجود داشته باشد، رفتارهای احتیاطی مصرفکنندگان افزایش پیدا میکند و بخشی از ذخیرهسازی کالا در منازل توسط خانوارها نیز به نوعی احتکار غیرعمدی تبدیل میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی تصریح کرد: حجم این نوع ذخیرهسازی در مقیاس یک شهر یا استان میتواند بسیار بیشتر از میزان احتکاری باشد که توسط برخی عرضهکنندگان انجام میشود زیرا مردم به دلیل نگرانی از آینده، اقدام به خرید بیش از نیاز معمول خود میکنند.
وی ادامه داد: حمایتهای معیشتی آثار مشکلات را کاهش میدهد اما رفع ریشهای چالشها به ثبات اقتصادی و مدیریت بازار نیاز دارد.
شفیعی تاکید کرد: تا زمانی که شرایط بیثباتی و نگرانی اقتصادی کاهش پیدا نکند، بخشی از این فشارها بر بازار و رفتار مصرفکنندگان همچنان ادامه خواهد داشت.
وی گفت: ضعف زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع، از عوامل افزایش هزینه مواد غذایی است.
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