شهردار بوشهر: سرعت و کیفیت اجرای پروژه ها افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح یکشنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی فعال شهر بوشهر با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت عملیات اجرای پروژه ها اظهار کرد: پروژه‌های مهم شهری باید با برنامه‌ریزی دقیق در سال جاری به سرانجام برسند و شهروندان از نتایج این اقدامات بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در توسعه زیرساخت‌های شهری افزود: احداث و تکمیل گذرهای جدید علاوه بر نقش مؤثر در روان‌سازی ترافیک و دسترسی بهتر شهروندان، از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت است؛ چراکه ایجاد مسیرهای جایگزین و توسعه شبکه معابر، موجب افزایش تاب‌آوری شهری در شرایط مختلف خواهد شد.

شهردار بوشهر همچنین بر ضرورت اجرای پروژه‌ها مطابق مشخصات فنی، رعایت استانداردهای کیفی و تلاش مضاعف مجموعه‌های اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

پروژه تراش و روکش آسفالت خیابان طالقانی (فاز نخست از سه‌راهی گمرک تا ساحل)، پروژه گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها و پروژه گذر ۳۵ متری شرق و جنوب‌شرقی استادیوم شهید مهدوی مورد بازدید قرار گرفت.