غیرحضوری حافظ قرآن شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام سی‌وششمین دوره آموزش غیرحضوری حفظ قرآن کریم از سوی مرکز تخصصی آموزش حفظ قرآن آغاز شد. این دوره که همزمان با دوازدهمین سال فعالیت آموزشی این مرکز برگزار می‌شود، ویژه علاقه‌مندان هفت سال به بالا طراحی شده است.

در این دوره هر قرآن‌آموز از یک استاد و برنامه آموزشی اختصاصی متناسب با شرایط خود بهره‌مند می‌شود. همچنین جلسات آموزشی، مشاوره، برنامه‌ریزی فردی، ارزیابی مستمر، برگزاری آزمون‌های منظم و پیگیری روند پیشرفت فراگیران از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان است.

این مرکز اعلام کرده است آموزش‌ها با استفاده از روش‌های تخصصی و متناسب با فرآیند حفظ قرآن ارائه می‌شود و هدف آن، فراهم کردن زمینه پیشرفت مرحله‌به‌مرحله قرآن‌آموزان تا دستیابی به حفظ کامل قرآن است. افزایش انگیزه، تقویت اعتماد به نفس و بهره‌گیری از شیوه‌های ساده و مؤثر آموزشی از دیگر ویژگی‌های این دوره عنوان شده است.

ثبت‌نام این دوره از ۱۸ تا ۲۸ تیرماه انجام می‌شود و کلاس‌های آموزشی از اول مردادماه آغاز خواهد شد. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق شناسه moshaver_hefz_quran@ از سوی مرکز تخصصی آموزش حفظ قرآن Eitaa.com/amozesh_hefzequranekarim اقدام کنند.