«امام شهید امت» روایت مقاومت را برای همیشه زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی واهبی‌زاده صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت «امام شهید امت»، با گرامیداشت ایام پایانی ماه محرم و مناسبت‌های مذهبی، از حضور مردم انقلابی، ولایت‌مدار و زمان‌شناس استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه مردم این استان در حوادث و آزمون‌های مختلف، بصیرت، انقلابی‌گری و ولایت‌مداری خود را به نمایش گذاشته‌اند، اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال برکات و رحمت خود را نصیب مردم مؤمن و وفادار به انقلاب اسلامی کند.

امام جمعه سی‌سخت با اشاره به موضوع «روایت میدان» در جنگ‌ها، افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی یا شکست در هر نبرد، تسلط بر روایت است؛ اگر جبهه حق بتواند روایت صحیح را به افکار عمومی منتقل کند، پیروزی از آنِ او خواهد بود و اگر این عرصه در اختیار جبهه باطل قرار گیرد، زمینه شکست فراهم می‌شود.

وی با استناد به وقایع صدر اسلام، ادامه داد: در ماجرای صفین، دشمن با بهره‌گیری از جنگ روانی و تبلیغات، روایت میدان را از امیرالمؤمنین (ع) گرفت و حکمیت را بر جامعه اسلامی تحمیل کرد. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که گاه اثرگذاری روایت از شمشیر نیز بیشتر است.

حجت الاسلام واهبی زاده با اشاره به دوران امامت امام حسن مجتبی (ع) تصریح کرد: تبلیغات جریان باطل، صلح حکیمانه آن حضرت را به گونه‌ای روایت کرد که برخی آن را نشانه ضعف دانستند، در حالی که آن تصمیم برای حفظ اسلام و مصالح امت اسلامی اتخاذ شد.

وی همچنین با اشاره به نهضت عاشورا گفت: پس از واقعه کربلا، حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با روشنگری و تبیین حقایق، روایت واقعی عاشورا را در برابر تبلیغات حکومت اموی تثبیت کردند و اجازه ندادند حقیقت این قیام تحریف شود.

امام جمعه سی سخت با بیان اینکه امروز نیز جنگ روایت‌ها ادامه دارد، اظهار کرد: دشمن با استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی تلاش می‌کند روایت خود را بر افکار عمومی حاکم کند، از این رو رسانه‌های جبهه انقلاب باید روایت صحیح را با قدرت و دقت به جامعه منتقل کنند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره پیروزی جمهوری اسلامی در میدان نبرد، گفت: روایت درست از واقعیت‌های میدان، یکی از ارکان اصلی این پیروزی است و نباید اجازه داد دشمن افکار عمومی را تحت تأثیر جنگ رسانه‌ای خود قرار دهد.

حجت الاسلام واهبی زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: مسئولان کشور ممکن است در عملکرد خود با نقدهایی مواجه باشند، اما همگی فرزندان این ملت هستند و نقدها باید در چارچوب منافع ملی و حفظ وحدت مطرح شود.

وی با تأکید بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حفظ روایت صحیح جبهه مقاومت و تقویت همبستگی ملی را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور برشمرد.