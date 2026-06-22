آرایش جبهه فرهنگی؛ نقش موثر خبرگزاری مهر در بازتاب روایت های میدانی

حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی و توصیههای ویژه رهبر معظم و شهید انقلاب در سالهای اخیر، موضوع آرایش متناسب با جنگ تبلیغاتی دشمن است.
وی افزود: معظمله تأکید داشتند که امروز در کانون یک درگیری و جنگ تبلیغاتی قرار داریم و همانگونه که در شرایط جنگ نظامی، نیروهای مسلح آرایش و صفآرایی خود را میشناسند، در میدان تبلیغات نیز باید چنین آمادگی و سازماندهیای وجود داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه در شرایط جنگ شناختی و جنگ روایتها قرار داریم، لازم است جبهه فرهنگی و تبلیغی انقلاب اسلامی متناسب با نیازهای این عرصه آرایش پیدا کند، از همین رو، یکی از اهداف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در این ایام، لشکرسازی فرهنگی، جهاد تبیین و ذهنیتسازی عمومی است.
جنگ تبلیغاتی امروز نیازمند آرایش جدید جبهه فرهنگی است
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه موفقیت در این میدان نیازمند سازماندهی دقیق ظرفیتهای فرهنگی است، تصریح کرد: اگر بتوانیم اجزای مختلف جبهه فرهنگی و یگانهای رزم فرهنگی و تبلیغی را متناسب با نیازهای جامعه در میدان آرایش دهیم، به موفقیت دست خواهیم یافت.
وی ادامه داد: امروز مجموعههای مختلفی از جمله شورای هیئتهای مذهبی، کانون مداحان، جامعه مبلغان، شبکههای تبلیغی، شبکه بانوان، مجموعههای وابسته به بنیاد نوجوان، تشکلهای دخترانه و پسرانه، مجمع شاعران آئینی و دیگر ظرفیتهای فرهنگی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی باید نسبت خود را با جهاد تبیین مشخص کرده و حضور مؤثر خود را در این عرصه تعریف کنند.
حجتالاسلام شریفتبار خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نمیتوان با شیوههای گذشته حرکت کرد و انتظار داشت پاسخگوی نیازهای جدید جامعه باشیم؛ بلکه باید آرایش جدیدی متناسب با اقتضائات میدان شکل گیرد.
لشکرسازی فرهنگی و جهاد تبیین؛ اولویت راهبردی سازمان تبلیغات
وی با اشاره به فعالیتهای صورتگرفته در ماههای اخیر گفت: در قالب برنامههای مختلف و بیش از ۱۱۰ شب فعالیت مستمر فرهنگی و تبلیغی، ظرفیتهای موجود شناسایی شدند و علاوه بر فعالان شناختهشده، گروههای جدیدی نیز وارد میدان شدند که پیش از این حضور فعالی نداشتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: تلاش کردیم با یک نقشه راه مشخص، بازیگران اصلی این عرصه را اعم از مجموعههای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر مجموعههای همسو و همراه جبهه انقلاب شناسایی و سازماندهی کنیم.
گفتمان مشترک؛ ضرورت انسجام جبهه فرهنگی انقلاب
حجت اسلام شریفتبار یکی از مهمترین عرصههای فعالیت را حوزه گفتمانسازی دانست و اظهار کرد: اگر در میدان فعالیت، گفتمان مشترک و ادبیات واحد نداشته باشیم، هر بخش از جبهه فرهنگی انقلاب مسیر مستقلی را طی خواهد کرد.
وی افزود: امروز در برابر عملیاتهای رسانهای و شناختی دشمن، بهویژه در موضوعاتی همچون زنان و خانواده، نیازمند وحدت گفتمانی و ادبیات مشترک هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: هر تلاشی جهاد نیست؛ بلکه زمانی عنوان جهاد و مجاهدت پیدا میکند که در نقطه کانونی تقابل با دشمن قرار گیرد.
۱۲ آیه محوری؛ نقشه راه فعالیتهای فرهنگی محرم
وی ادامه داد: در حوزه گفتمانسازی طی سالهای اخیر با محوریت آیات قرآن کریم حرکت کردهایم و امسال نیز ۱۲ آیه محوری، زندگیساز، حماسهآفرین و کاربردی برای جهتدهی به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در ایام محرم انتخاب شده است.
حجتالاسلام شریفتبار گفت: این آیات میتوانند در هدایت افکار عمومی، تقویت روحیه مقاومت و تبیین معارف اسلامی در جامعه نقشآفرینی کنند.
وی راهبری میدان عملیات را از دیگر عرصههای مهم فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و اظهار کرد: در این مدت تلاش شد با حضور در شهرهای مختلف استان، مجموعههای فرهنگی و مردمی به یکدیگر متصل شوند تا احساس همسرنوشتی و همافقی در جبهه انقلاب تقویت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: هدف این است که همه مجموعهها بتوانند در قالب یک راهبری واحد و منسجم، مأموریتهای فرهنگی و تبلیغی خود را دنبال کنند.
حجتالاسلام شریفتبار با تأکید بر ضرورت فعالیتهای جبههای و شبکهای تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، دوران فعالیتهای فردی، جزیرهای و محدود به یک مجموعه یا هیئت به پایان رسیده و امروز دوران فعالیتهای جریانی و جبههای فرا رسیده است.
وی افزود: برای تحقق این هدف باید نیازهای واقعی میدان شناسایی و ظرفیتهای موجود در مسیر مشترک و واحد قرار گیرند.
آموزش و توانمندسازی؛ پیشنیاز موفقیت در میدان تبلیغ
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران توانمندسازی فعالان فرهنگی و تبلیغی را از دیگر محورهای اصلی فعالیت سازمان دانست و گفت: گروههای فرهنگی، هیئتی، مسجدی و مردمی برای اثرگذاری بیشتر نیازمند آموزشهای تخصصی، مهارتافزایی و آشنایی با شیوههای نوین فعالیت فرهنگی هستند.
وی افزود: در همین راستا، نیازهای آموزشی میدان شناسایی شده و برنامههای مختلفی برای ارتقای توانمندی فعالان فرهنگی و تبلیغی اجرا شده است.
بیش از ۷۰۰ امام جماعت در مازندران آموزش دیدند
حجت الاسلام شریفتبار با اشاره به مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه توانمندسازی ائمه جماعات مساجد اظهار کرد: در قالب قرارگاه مسجد و تقسیم کار صورتگرفته، مسئولیت آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات و روحانیون مساجد استان بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۷۰۰ نفر از ائمه جماعات استان در دورههای آموزشی، مهارتی و نرمافزاری شرکت کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانهها اشاره کرد و گفت: رسانهها بهویژه خبرگزاری مهر میتوانند در بازتاب دقیق روایتهای میدانی، الگونمایی از فعالیتهای موفق و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تبلیغی نقش مهمی ایفا کنند.
وی افزود: امروز میدان بیش از هر زمان دیگری به روایت صحیح، معرفی الگوهای موفق و انعکاس تلاشهای فرهنگی نیاز دارد.
خبرگزاری مهر در بازتاب روایتهای میدانی نقش مؤثری داشته است
حجتالاسلام شریفتبار با قدردانی از عملکرد خبرگزاری مهر اظهار کرد: گزارشها، پروندههای ویژه و روایتهای میدانی منتشرشده در این رسانه، بخشی از فرآیند جهاد تبیین و لشکرسازی فرهنگی به شمار میرود.
وی گفت: این رسانه توانسته است ضمن انعکاس فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، به دیده شدن تلاشهای فعالان این عرصه کمک کرده و در نشر محتوای جهاد تبیین نقش مؤثری ایفا کند.
هیئتهای مذهبی در خط مقدم جهاد تبیین و حمایت از ولایت
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ظرفیت عظیم هیئتهای مذهبی استان گفت: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی در مازندران فعالیت دارند که در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نقشآفرینی میکنند.
وی افزود: در برنامهریزیهای اخیر، با توجه به اهمیت حضور مردم در میدان، اولویت به برگزاری تجمعات میدانی و مردمی داده شد و هیئتهای مذهبی نیز برنامههای خود را در همین راستا تنظیم کردند.
حجتالاسلام شریفتبار ادامه داد: هیئتهای سنتی، تکایا و هیئتهای محوری شهرستانها با هماهنگی و همافزایی، زمینه حضور گسترده مردم در برنامههای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کردند و جلوهای از انسجام و وحدت مردمی را به نمایش گذاشتند.
تجمعات مردمی؛ جلوهای از همبستگی در رزم شبانه ملت ایران
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در برنامههای فرهنگی و اجتماعی اخیر اظهار کرد: حضور مردم در میدان نشان داد جامعه همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی، ارزشهای دینی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ایستاده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: این حضور مردمی پشتوانهای مهم برای جبهه فرهنگی انقلاب در میدان جنگ روایتها و نبرد شناختی محسوب میشود و تا زمانی که مردم در میدان حضور دارند، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند.
حجتالاسلام شریفتبار در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه جهاد، مقاومت و امید در جامعه گفت: باید روحیه جهاد، مقاومت، ایستادگی و نصرت الهی تا رسیدن به پیروزی در جامعه زنده و پویا باقی بماند.
وی ضمن قدردانی از همه فعالان فرهنگی، هیئتهای مذهبی، روحانیون، مبلغان و رسانههای همراه جبهه فرهنگی انقلاب، ابراز امیدواری کرد با استمرار این همافزایی و حضور مردمی، زمینه تحقق هرچه بیشتر اهداف جهاد تبیین و مقابله مؤثر با جنگ شناختی دشمن فراهم شود.
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