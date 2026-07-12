اعزام ۴۴ فعال مراکز نیکوکاری سمنان به کربلا؛ قدردانی از خادمان محلات

محمدحسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آیین بدرقه کاروان زیارتی «رهسپاران عصر ظهور» از اعزام ۴۴ نفر از فعالان خانههای امداد و مراکز نیکوکاری استان سمنان به کربلای معلی خبر داد و بیان کرد: این کاروان به مدت شش روز عازم عتبات عالیات خواهد بود.
وی اظهار کرد: اعضای این کاروان از میان فعالان خانههای امداد و مراکز نیکوکاری استان انتخاب شدند که در اجرای «طرح ۲۰۲۰ توانمندسازی محلات کمبرخوردار» نقش مؤثری در خدمترسانی به نیازمندان و رفع محرومیت ایفا کردهاند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه طرح ۲۰۲۰ یکی از برنامههای محوری این نهاد در حوزه توانمندسازی اجتماعی است، ادامه داد: این طرح با رویکرد اجتماعمحور و با هدف ایجاد تحول پایدار در محلات کمبرخوردار، حوزههایی همچون مسکن، اشتغال، تحصیل، سلامت، فرهنگ، خوراک، پوشاک و ورزش را در بر میگیرد.
ذوالفقاری توضیح داد: در اجرای این طرح، کمیته امداد به عنوان محور هماهنگکننده، از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مراکز نیکوکاری، خیران، معتمدان محلی و گروههای مردمی برای شناسایی ظرفیتها و رفع مشکلات محلات کمبرخوردار بهره میگیرد.
وی اعزام کاروان «رهسپاران عصر ظهور» را اقدامی در راستای تکریم و قدردانی از فعالان جهادی و خیرخواه استان دانست و افزود: این افراد با روحیه ایثار و خدمت، نقش مهمی در تحقق اهداف توانمندسازی، افزایش مشارکتهای مردمی و بهبود کیفیت زندگی خانوادههای نیازمند ایفا کردهاند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان ابراز امیدواری کرد: این سفر معنوی، ضمن تجلیل از خدمات ارزشمند این فعالان، زمینهساز تقویت انگیزه، همدلی و استمرار فعالیتهای جهادی در مسیر خدمت به محرومان خواهد بود.
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