نشست «واکاوی ابعاد راهبردی و تمدنی تشییع تاریخی رهبر شهید»

به گزارش خبرپزاری مهر، نشست علمی ـ تخصصی «واکاوی ابعاد راهبردی و تمدنی تشییع تاریخی رهبر شهید؛ پیامها، کارکردها و دستاوردها» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار میشود.
این نشست در پی بازتاب گسترده تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه)، و با هدف بررسی ابعاد داخلی، منطقهای و بینالمللی این رخداد برگزار میشود؛ رخدادی که با حضور میلیونی مردم در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا و نیز برگزاری آیینهای نمادین در برخی کشورهای دیگر، به یکی از رویدادهای کمنظیر جهان اسلام تبدیل شد.
در این برنامه علمی، دکتر محمدعلی فتحالهی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر حمیدرضا جلاییپور، استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، محمدکاظم انبارلویی، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر مجتبی سلطانی احمدی، تاریخپژوه و دانشیار دانشگاه پیام نور، به ارائه دیدگاهها و تحلیلهای خود خواهند پرداخت.
محورهای نشست:
• ابعاد تمدنی و پیامهای راهبردی تشییع
• کارکردهای انسجامبخش داخلی
• بازتابهای منطقهای و بینالمللی
• روایتگری تاریخی و جنگ روایتها
• پیوند تمدنی ایران و عراق
• ابعاد معنایی، مدیریتی و لجستیکی مراسم
این نشست روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۴ برگزار میشود.
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