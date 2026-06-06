کمبود نیروی انسانی و مسکن از مطالبات جامعه ایثارگری کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی عصر شنبه در دیدار با نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بنیاد شهید در استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از خدمات بنیاد شهید بر پایه ارتباط مستقیم و تکریم جامعه ایثارگری انجام میشود و تحقق این مهم نیازمند تأمین نیروی انسانی کافی در شهرستانها است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ادارات بنیاد شهید در شهرستانهای استان با کمبود نیرو مواجه هستند، افزود: این مسئله بر روند ارائه خدمات به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تأثیرگذار است و نیازمند توجه ویژه مسئولان و نمایندگان مجلس است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان همچنین به اجرای طرح «سپاس» و دیدار مستمر با خانوادههای شهدا اشاره کرد و گفت: تکریم جامعه ایثارگری یکی از مهمترین مأموریتهای بنیاد شهید است و اجرای مطلوب این برنامهها نیازمند فراهم شدن زیرساختها و امکانات لازم است.
شهیدی با اشاره به برخی چالشهای قانونی در حوزه احراز جانبازی و شهادت اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود به فرآیندهای قانونی و اداری بازمیگردد که لازم است با همکاری دستگاههای مرتبط و بازنگری در برخی رویهها، روند رسیدگی به پروندهها تسهیل شود.
وی در ادامه تأمین زمین و مسکن خانوادههای شهدا و ایثارگران را از دیگر مطالبات مهم این قشر برشمرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی و متولیان حوزه مسکن برای رفع این مشکلات شد.
در این دیدار، سرهنگ ملکشاهی معاون نیروی انسانی سپاه بیتالمقدس کردستان نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از خانوادههای شهدا و ایثارگران، گفت: حل مشکلات مسکن این عزیزان نیازمند عزم جدی و همراهی دستگاههای مسئول است تا بخشی از دغدغههای آنان برطرف شود.
مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران با جدیت پیگیری شود
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در کردستان، نیز با قدردانی از تلاشهای مسئولان در خدمترسانی به جامعه ایثارگری، اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی هستند و امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری آنان است.
حجتالاسلام وحید هدایتی با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی خانوادههای ایثارگران افزود: شهدا در زمان حضور در جبهههای حق علیه باطل، بدون توجه به مسائل مادی و شخصی، تکلیف خود را انجام دادند و امروز وظیفه مسئولان است که با اهتمام ویژه، مسائل و مطالبات خانوادههای آنان را پیگیری و برطرف کنند.
وی در ادامه از تلاشهای خادمان حوزه ایثار و شهادت در استان، بهویژه مسئولان و کارکنان بنیاد شهید و نیروهای فعال در تکریم خانوادههای معظم شهدا قدردانی کرد و افزود: بیان مشکلات و مطالبات خانوادههای ایثارگران گامی مؤثر در جهت رفع موانع موجود است و انتظار میرود با همکاری و پیگیری مسئولان، این مسائل به نتیجه مطلوب برسد.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت صادقانه به جامعه ایثارگری، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما در مسیر خدمت به آرمانهای شهدا ثابتقدم باشیم و از شفاعت این عزیزان بهرهمند شویم.
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