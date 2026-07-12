به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ورامین با صدور اطلاعیهای بر رعایت حقوق اولیا و دانشآموزان در فرآیند ثبتنام مدارس تأکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است: همزمان با آغاز ثبتنام دانشآموزان و در راستای تأکیدات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، دریافت هرگونه وجه از اولیای دانشآموزان تحت هر عنوان از جمله هزینه ثبتنام، ارائه کارنامه، ارائه کارت آزمون، جشن آغاز سال تحصیلی، کمک به مدرسه، مشارکتهای مردمی، خدمات آموزشی، خرید تجهیزات، کمک خیرین و موارد مشابه، حتی با اخذ رضایتنامه کتبی از اولیا، ممنوع و تخلف اداری است.
بر اساس این اطلاعیه، فرآیند ثبتنام مدارس بهصورت مستمر از سوی مراجع نظارتی رصد میشود و گزارشهای مردمی، شکایات و بازدیدهای میدانی با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ورامین تأکید کرد: در صورت وصول شکایت، احراز تخلف یا دریافت گزارش مستند، موضوع خارج از نوبت رسیدگی و مطابق قوانین با مسئول یا مسئولان مربوطه برخورد خواهد شد و مسئولیت هرگونه تخلف در این زمینه مستقیماً بر عهده مدیر واحد آموزشی است.
در پایان این اطلاعیه تصریح شده است که تنها مبالغ قانونی قابل دریافت از اولیای دانشآموزان، هزینه کتابهای درسی و بیمه دانشآموزی است.
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