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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

بیداری امت اسلامی شتاب خواهد گرفت

بیداری امت اسلامی شتاب خواهد گرفت

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: شهادت رهبر انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رخدادهای قرن حاضر است و آثار و پیامدهای این واقعه تاریخی در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان و کارکنان ستاد نیروی دریایی ارتش، با تسلیت شهادت عاشورایی رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حادثه را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رخدادهای قرن حاضر دانست و گفت: آثار و پیامدهای این واقعه تاریخی در سال‌های آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد و مسیر تحولات جهان اسلام را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به ابعاد گوناگون این حادثه، اظهار داشت: شهادت رهبر انقلاب علاوه بر پیامدهای تلخ، رهاوردهای مهمی نیز برای امت اسلامی به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به آشکار شدن هرچه بیشتر محبوبیت و نفوذ معنوی ایشان در میان ملت ایران، امت اسلامی و آزادگان جهان اشاره کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه آیین‌های گسترده بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید در کشورهای گوناگون، جلوه‌ای از جایگاه معنوی ولایت در میان ملت‌ها بود، افزود: حضور و ابراز احساسات مردم کشورهای اسلامی نشان داد که اندیشه ولایت و گفتمان انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به سرمایه‌ای مشترک برای امت اسلامی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی یکی دیگر از دستاوردهای این رخداد را الهام‌بخشی هرچه بیشتر مکتب رهبر شهید برای نسل‌های آینده عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که نهضت عاشورا پس از شهادت امام حسین(ع) منشأ بیداری ملت‌ها شد، این شهادت نیز می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه مقاومت، وحدت و بیداری در جهان اسلام باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به ضرورت تحقق امت‌سازی اسلامی، تصریح کرد: یکی از آرمان‌های راهبردی رهبر شهید، شکل‌گیری امت واحده اسلامی بود و امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان و گسترش محور مقاومت تلاش شود.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در بخش دیگری از سخنان خود، برخی از پیامدهای این حادثه را مورد اشاره قرار داد و گفت: استمرار تهدیدهای امنیتی، فشارهای اقتصادی، جنگ ترکیبی دشمن و تلاش برای ایجاد ناامنی و فتنه از جمله چالش‌هایی است که نیازمند هوشیاری، انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف، تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور و حفظ وحدت و همدلی را از مهم‌ترین راهکارهای عبور از شرایط کنونی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و تبعیت از ولایت، همانند گذشته از این مقطع حساس نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.

وی با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، عزت و اقتدار ایران اسلامی و توفیق ملت در ادامه مسیر شهدا، از همه آحاد جامعه خواست با حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارند

کد مطلب 6885759
زهرا علیدادی

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