حضور کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی بر مبنای کیفی گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی طرح تحول بنیادین ورزش های پارالمپیکی با روسای فدراسیون ها و انجمن های پارالمپیکی امرپز (یکشنبه ۲۰ تیر) در محل کمیته برگزار شد.
در پایان این نشست غفور کارگری در جمع خبرنگاران پاسخگوی پرسش انها بود.
کارگری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با ترکیب کاروان ایران برای بازی های پاراآسیایی ناگویا و اینکه «قرار بود ترکیب کاروان ۲۰ تیر نهایی شود، نتیجه چه شد و در ابت زمینه بیشتر کیفی گرایی مدنظر بوده یا کمیت؟»، مطرح شد، گفت: راهبرد این کمیته برای حضور در بازی های پاراآسیایی کیفیت گرایی است اما به شاخصه های دیگر هم توجه داریم.
کارگری همچنین در مورد نشست امروز گفت: از ۲ سال پیش طرح تحول اساسی کمیته ملی پارالمپیک طراحی شده است.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک ادامه داد: با توجه به شناختی که ما از رقیبان جهانی و آسیایی خود داریم و همچنین ملزومات توسعه ورزش همگانی که برای توان یابان وجود دارد، با عنایت به دیدگاههای امام شهید در مورد اهمیت مسائل فرهنگی، طرح تحول بنیادین و راهبردی کمیته ملی پارالمپیک ایران تهیه شد.
کارگری گفت: مجریان این طرح، مدیران کمیته ملی پارالمپیک، آکادمی کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیونهای مربوطه هستند. در این نشست، اهداف و برنامهها و روشهای اجرایی بررسی شد و قرار شد این جلسات ادامه پیدا کند. ما بدون این طرح نمیتوانیم در حوزههای پارالمپیکی شاهد پیشرفتهای قابل قبولی باشیم.
وی تصریح کرد: ما ۳ رقیب سنتی در آسیا داریم که باید به آنها برسیم. ژاپن، چین و کره رقیبان همیشگی ما بودهاند و ازبکستان و هند نیز به این لیست حریفان ما اضافه شدهاند. این طرح کمک میکند که ما از این رقیبان عقب نمانیم و فرهنگ را نیز توسعه دهیم.
کارگری اضافه کرد: ابر پروژه ما احیای جایگاه واقعی ورزشهای پارالمپیکی است. یعنی ورزشکاران و تیمهای پارالمپیکی در راس این کار هستند. از رسانهها تقاضا داریم که در نشان دادن چهره واقعی و آنچه حق این ورزشکاران است، ما را یاری کنند. فرقی بین یک مدالآور پارالمپیکی با سایر ورزشکاران وجود ندارد. ما انتظار داریم که بازیهای ورزشکاران ما نیز از شبکه ۳ پخش شود.
وی تاکید کرد: امام شهید معتقد بودند که قهرمانی ورزشکاران پارالمپیکی نسبت به ورزشکارانی که مشکلات جسمی ندارند، دو برابر بیشتر اهمیت دارد.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: برای اینکه ورزشکاران قهرمان ما نسبت به سایرین از حق و حقوق مساوی برخوردار باشند، مدیریت خاصی ایجاد کردیم با عنوان اداره خدمات حمایتی و اجتماعی. در این مدیریت، بر اساس قوانین کشور، پیگیر تساوی حقوق ورزشکاران پارالمپیکی و المپیکی خواهیم بود تا این عدالت ورزشی اجرا شود.
کارگری به خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم گفت: ما هنوز وارد عرصه ارتباط فعال با فدراسیونها نشدهایم و من اعلام کردم امروز سرآغازی است بر ورود فدراسیونهایی که تاکنون در ورزشهای پارالمپیکی و همگانی فعال نبودهاند. ما نیز متقابلا از این فدراسیونها حمایت میکنیم.
او همچنین اضافه کرد: چشم انداز ورزشهای پارالمپیکی را در طرح جدید تحول این چنین تعریف کردهایم؛ گسترده در ایران، سرآمد در آسیا و موثر در جهان. طرح ما طرحی ۶ ساله است که ما در ماه هجدهم قرار داریم و ۳۵ درصد پیشرفت داشتهایم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در پایان گفت: راهبرد و سیاست ما در بازیهای پاراآسیایی ناگویا، کیفیت گرایی است ولی امتیازاتی برای بخشهای مختلف قائل شدهایم که به کیفیتگرایی ما آسیب نمیزند. برای مثال بانوانی که در مکان چهارم کشوری قرار دارند، جانبازان و ورزشکاران زیر ۱۸ سال نیز به مسابقات اعزام میشوند. همچنین توجه خاصی به رشتههای شنا و دوومیدانی داریم.
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