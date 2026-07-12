اجرای پویش تأمین تجهیزات سرمایشی برای ایتام و محسنین رشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جهانگیری ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به هزینه بالای تأمین تجهیزات سرمایشی، گفت: یکی از مشکلات اساسی خانواده‌های مورد حمایت کمیته امداد در فصل گرما، تأمین وسایل و تجهیزات سرمایشی مناسب است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گیلان، ضمن تقدیر از مساعدت نوع‌دوستانه نیکوکاران در زمینه کمک به تأمین لوازم ضروری مددجویان، خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد ۱۸۵ دستگاه لوازم سرمایشی اعم از پنکه و یخچال بین خانواده‌های مورد حمایت فاقد هر گونه لوازم و تجهیزات سرمایشی شهر رشت توزیع گردید.

وی، با اشاره به اجرای پویش به یاد شهدای میناب با هدف تأمین تجهیزات سرمایشی برای فرزندان ایتام و محسنین مورد حمایت کمیته امداد شهر رشت، گفت: بر اساس نیازسنجی از طریق سیستم هوشمند «سُها» و بازدیدهای میدانی، نیاز این خانواده ها به وسایل سرمایشی شناسایی شده است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی ادارات مناطق یک و دو رشت، قصد داریم در ادامه فصل گرما با همکاری خیّران و مراکز نیکوکاری، لوازم سرمایشی مددجویان شناسایی شده را تأمین کنیم.

جهانگیری، ادامه داد: در این راستا خیران و نیکوکاران می‌توانند با پرداخت کمک‌های نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۶۶۲۶ و یا تحویل کالا به مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد شهر رشت، در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند.