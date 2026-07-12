تشکیل پرونده قضایی برای فوت ۲ مادر باردار در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب بخشنده در نشست کمیته بررسی مرگ دو مادر باردار در بیمارستان کوثر که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مسئولان حوزه سلامت، پزشکی قانونی، نظام پزشکی و مدیران مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه، بررسی دقیق ابعاد این دو حادثه تلخ و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی است.

وی با بیان اینکه فوت دو مادر باردار در فاصله زمانی کوتاه، موجب نگرانی افکار عمومی شده است، افزود: لازم است علت دقیق این حوادث به صورت کاملاً کارشناسی مشخص شود؛ اینکه آیا موضوع ناشی از عوارض پزشکی، خطای احتمالی، داروهای مصرفی، تجهیزات، امکانات یا عوامل دیگر بوده است.

دادستان ایلام تصریح کرد: پزشکی قانونی و کارشناسان تخصصی باید با دقت و حساسیت ویژه تمامی مستندات، داروهای مصرفی، روند درمان و اقدامات انجام‌شده را بررسی کرده و گزارش جامع و مستند خود را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.

بخشنده با تأکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی صرفاً رسیدگی به این دو پرونده نیست، خاطرنشان کرد: باید از نتایج این بررسی‌ها برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه استفاده شود تا اگر نقص یا ایرادی در فرآیندهای درمانی وجود دارد، برطرف شود.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: هرگونه ضعف احتمالی در تجهیزات، امکانات، داروها یا فرآیندهای درمان باید شناسایی و اصلاح شود تا سلامت مردم بیش از پیش تضمین شود.