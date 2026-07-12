به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقیآبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز، امروز از ثبت دماهای بیسابقه در برخی ایستگاههای هواشناسی استان خبر داد و اعلام کرد که همزمان با تداوم استقرار توده هوای گرم، رکورد دمای بیشینه در تعدادی از شهرهای استان طی روز بیستم تیرماه ۱۴۰۵ شکسته شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان، اشتهارد با ثبت دمای ۴۶ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان البرز در روز گذشته بوده است.
وی افزود: همچنین دمای هوای شهر کرج به ۴۳ درجه سلسیوس رسید که از مقادیر کمسابقه و رکوردشکن برای مرکز استان به شمار میرود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به دیگر دماهای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان بیان کرد: بیشینه دمای هوا در نظرآباد ۴۳ درجه سلسیوس، هشتگرد ۳۹ درجه سلسیوس، طالقان ۳۷ درجه سلسیوس، شهرستانک ۳۳ درجه سلسیوس و دیزین ۳۰ درجه سلسیوس ثبت شده است.
حقیآبی ادامه داد: بررسی نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی نشاندهنده تداوم استقرار توده هوای گرم بر روی استان است و به همین دلیل شهروندان باید توصیههای ایمنی و بهداشتی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
وی از مردم خواست ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از انجام فعالیتهای غیرضروری و حضور طولانیمدت در فضای باز طی ساعات اوج گرما خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان البرز همچنین بر ضرورت توجه ویژه به سلامت سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای در روزهای گرم پیشرو تأکید کرد و گفت: این گروهها بیش از سایر افراد در معرض آسیبهای ناشی از گرمای شدید قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل هواشناسی استان البرز بهصورت مستمر وضعیت جوی و روند تغییرات دما را رصد و پایش میکند و در صورت تداوم یا تشدید شرایط گرمایی، اطلاعیهها و هشدارهای لازم از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
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