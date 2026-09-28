موقوفه ۱۵۰ ساله جعفرقلی در طارم احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی با اشاره به اهمیت احیای موقوفات اظهار کرد: یکی از وظایف مهم مجموعه اوقاف، صیانت از موقوفات، تعیین تکلیف املاک وقفی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری صحیح از آنها در راستای نیت واقفان است و موقوفه مرحوم حاجی جعفرقلی در شهرستان طارم نمونه‌ای از این اقدامات به شمار می‌رود.

وی افزود: این موقوفه که سابقه‌ای حدود ۱۵۰ ساله دارد، پس از چند سال پیگیری‌های حقوقی و اجرایی تعیین تکلیف شد و محدوده ۲۰ هکتاری باغ زیتون موقوفه مشخص و قرارداد جدید بهره‌برداری از آن منعقد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: با تعیین تکلیف این موقوفه، علاوه بر پیگیری حقوق موقوفه و وصول مطالبات مربوط به ایام تصرف، زمینه بهره‌برداری مستمر از باغ زیتون و ایجاد درآمد برای موقوفه فراهم شده است.

کرمی با اشاره به مفاد وقفنامه مرحوم حاجی جعفرقلی بیان کرد: بر اساس وقفنامه، شش‌دانگ یک مزرعه بزرگ در دوره قاجار وقف شده و واقف نیت کرده است منافع و محصولات این موقوفه در ماه محرم برای برگزاری مجالس تعزیه‌داری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت عباس(ع) در روستای ته‌دره هزینه شود.

وی تصریح کرد: احیای این موقوفه تنها به معنای تعیین تکلیف یک ملک نیست، بلکه بازگرداندن یک سرمایه وقفی به چرخه تولید و فراهم کردن امکان اجرای نیتی است که واقف حدود یک قرن و نیم پیش برای آن در نظر گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: تجربه موقوفه مرحوم حاجی جعفرقلی در طارم نشان می‌دهد که پیگیری مستمر، تعیین تکلیف حقوقی و مدیریتی و فراهم کردن شرایط بهره‌برداری مناسب می‌تواند یک موقوفه بلاتکلیف را دوباره به منبع درآمد پایدار برای اجرای نیت واقف تبدیل کند.

کرمی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خارج شدن موقوفات از چرخه بهره‌وری افزود: وظیفه ما این است که با شناسایی، تعیین تکلیف و احیای موقوفات، اجازه ندهیم دارایی‌های وقفی بلااستفاده باقی بمانند و نیت واقفان بر زمین بماند.

وی خاطرنشان کرد: هر موقوفه امانتی است که باید از آن صیانت شود و عواید آن در همان مسیری هزینه شود که واقف تعیین کرده است؛ بنابراین احیای موقوفات در حقیقت استمرار خیر واقفان و فراهم کردن زمینه اجرای نیت آنان در جامعه امروز است.