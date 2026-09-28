به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در دولت ترکیه در مصاحبه با ریانووستی گفت: آنکارا انتظار دارد واشنگتن در مورد ارسال جنگنده‌های اف-۱۶ به ترکیه اقدام مشخص و عملی انجام دهد.

این مقام دولت ترکیه با اشاره به پرداخت مبلغ خرید جنگنده های اف-۱۶ به آمریکا، گفت: مبلغ مورد نظر پرداخت شده، اما ارسال محموله هنوز انجام نشده‌ است. بنابراین مذاکرات ادامه دارد و آنکارا انتظار دارد که نتیجه مثبتی حاصل شود.

ترکیه از دهه ۱۹۸۰ به یکی از کاربران اصلی جنگنده‌های اف-۱۶ آمریکا تبدیل شد و طی چند دهه، شمار زیادی از این جنگنده‌ها را در اختیار گرفت و بخشی از آنها را در داخل کشور تولید یا به‌روزرسانی کرد. در ژانویه ۲۰۲۴، وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی ۴۰ فروند اف-۱۶ جدید شامل ۳۲ فروند مدل سی و ۸ فروند مدل دی بلوک ۷۰ و همچنین نوسازی ۷۹ فروند اف-۱۶ موجود ترکیه را به ارزش برآوردی ۲۳ میلیارد دلار تأیید کرد. در ادامه، آنکارا نامه پذیرش و ثبت پیش‌سفارش این قرارداد را دریافت کرد.