حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام تیمهای اطفای حریق منابع طبیعی، محیطزیست و نیروهای مردمی به منطقه پشته یوژاندر در پی وقوع آتشسوزی در ارتفاعات کبیرکوه خبر داد و گفت عملیات پایش و مهار آتش بهصورت لحظهای در حال انجام است.
فرماندار درهشهر با اشاره به وقوع آتشسوزی در منطقه کبیرکوه، محدوده پشته یوژاندر اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیمهای اطفای حریق اداره منابع طبیعی، اداره حفاظت محیطزیست و نیروهای مردمی به محل اعزام شدند.
وی عنوان کرد: هماکنون نیروهای عملیاتی بهصورت لحظهای در حال پایش منطقه و اجرای عملیات مهار آتش هستند و تمامی ظرفیتهای موجود برای جلوگیری از گسترش آتشسوزی به کار گرفته شده است.
فرماندار درهشهر همچنین با توجه به صعبالعبور بودن منطقه از تمامی نیروهای اعزامی و داوطلبان خواست با تجهیزات کامل، بهویژه آب آشامیدنی، در محل حضور یابند تا ضمن حفظ ایمنی، عملیات اطفای حریق با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
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