هشدار دادستانی به اخلالگران حوزه سلامت غذایی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست مشترک با معاونان دادستانی صیانت از حقوق عامه را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: سلامت عمومی و امنیت غذایی مردم، خط قرمز دادستانی است و هرگونه سهلانگاری در نظارت بر کشتارگاهها و مراکز عرضه که سلامت شهروندان را تهدید کند، با برخورد قاطع و پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تشدید و عملیاتیسازی نظارتها افزود: ناظران دامپزشکی مکلفاند گزارشهای دقیق، مستند و متقن خود از تخلفات واحدهای صنفی، مراکز عرضه و کشتارگاهها را به مقام قضایی ارائه کنند تا در صورت احراز وقوع تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
عالیشاه تصریح کرد: دادستانی مرکز استان بهمحض وصول گزارشهای مستدل ناظران و ضابطان مرتبط، در چارچوب وظایف قانونی و در راستای صیانت از حقوق عامه، بدون هیچگونه اغماض به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
عالیشاه سوادکوهی با هشدار جدی به اخلالگران حوزه سلامت غذایی خاطرنشان کرد: در پروندههای مربوط به این حوزه، اعمال جریمه های سنگین تعزیراتی، بازدارنده و متناسب با نوع تخلف با جدیت دنبال شود و دستگاه قضایی نیز با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، در برخورد با مجرمین اجازه نخواهد داد سلامت مردم قربانی سودجویی عدهای معدود شود.
وی در پایان تأکید کرد: برخورد حداکثری با متخلفان و مجرمان مطالبه جدی دستگاه قضایی در حوزه سلامت عمومی است و تمامی دستگاههای مسئول باید با هماهنگی، دقت و حساسیت، وظایف نظارتی خود را انجام دهند تا بستر هرگونه تخلف و تهدید علیه سلامت جامعه از بین برود.
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