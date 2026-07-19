نرگس فلاح، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگزینی کیسههای پلاستیکی اظهار کرد: در پویش کاهش مصرف پلاستیک، هدف صرفاً جایگزینی کیسههای پلاستیکی با کیسههای پارچهای نیست، بلکه استفاده از جایگزینهای پایدار دنبال میشود.
وی افزود: درباره کیسههای پارچهای این پرسش جدی مطرح است که آیا با در نظر گرفتن میزان مصرف انرژی، آب و سایر منابع در فرآیند تولید، میتوان آنها را بهعنوان جایگزینی کاملاً پایدار معرفی کرد یا خیر.
فلاح ادامه داد: هرچند کیسههای پارچهای به دلیل قابلیت استفاده چندباره، نسبت به کیسههای پلاستیکی گزینه بهتری هستند، اما هنوز نمیتوان با قطعیت گفت بهترین جایگزین محسوب میشوند.
سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به بررسی سایر گزینهها گفت: کیسههای زیستتخریبپذیر با دوام مناسب نیز از جمله گزینههایی هستند که در حال مطالعه هستند تا مشخص شود کدام فناوری میتواند جایگزین مناسبتری برای کیسههای پلاستیکی باشد.
وی همچنین با اشاره به تجربه گذشته استفاده از سبدهای خرید افزود: سبدهای خرید که در گذشته بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگرفتند، میتوانند الگوی مناسبی برای کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی باشند.
فلاح خاطرنشان کرد: کمیته پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست در حال انجام مطالعات و تدوین برنامه اقدام برای انتخاب و توسعه مناسبترین جایگزینهای پایدار پلاستیک است.
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