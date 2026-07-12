به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هشتمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح امروز یکشنبه ۲۱ تیر به میزبانی مجتبی بهزادیان مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی، با حضور اعضای شورا در سازمان سینمایی برگزار شد.

در این جلسه، قرارداد اکران فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» با پخش شایسته فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی ملت، «نبرد با خرچنگ» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و «لباس شخصی» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی هویزه ثبت شد.

همچنین بر اساس مصوبات شورای صنفی نمایش، فیلم سینمایی «استخر» نیز از روز چهارشنبه ۲۴ تیر اکران خود را در سینماهای کشور آغاز خواهد کرد

بدین ترتیب، از روز چهارشنبه ۲۴ تیر، چهار فیلم «زنده‌شور»، «نبرد با خرچنگ»، «استخر» و «لباس شخصی» روی پرده سینماهای کشور خواهند رفت.

در ادامه جلسه، به اتفاق آرای اعضا مقرر شد اکران فیلم‌های سینمایی «نیم‌شب»، «کفایت مذاکرات»، «افسانه سپهر»، «ژولیت و شاه» و «رخ نیلو» از تاریخ ۲۴ تیر به پایان برسد.

همچنین شورای صنفی نمایش مصوب کرد پخش مسابقات فوتبال جام جهانی، شامل دیدار روز سه‌شنبه ۲۳ تیر و دیدارهای رده‌بندی و فینال در روز یکشنبه ۲۸ تیر، در صورت اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح در سینماهای کشور بلامانع باشد.