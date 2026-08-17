اردوی تاریخ معاصر «کاراگاهان تاریخ» همراه با «لباس شخصی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، همزمان با ادامه اکران سراسری فیلم سینمایی «لباس شخصی» در سینماهای کشور، شبکه اکران سیار موسسه سینمایی بهمن سبز در راستای آگاهی بخشی و آشنایی با تاریخ معاصر ایران، اردوی تاریخ معاصر را برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال تدارک دیده است.
این برنامه که تحت عنوان اردوی تاریخ معاصر «کاراگاهان تاریخ» تدارک دیده شده، فرصتی برای کشفِ حقیقت است و به تماشای اختصاصی فیلم سینمایی «لباس شخصی» همراه با ارایه کوتاه تاریخشناس اختصاص دارد. همچنین در ادامه امکان اکران دیگر فیلمهای تاریخ معاصر نیز امکانپذیر است.
فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد که به یکی از پروندههای امنیتی پس از انقلاب میپردازد، محصول سازمان هنری رسانهای اوج است و پخش آن را دفتر پخش بهمن سبز بر عهده دارد.
علاقهمندان برای هماهنگی این رویداد میتوانند به سایت esayar.ir مراجعه کنند یا با شماره ۰۹۳۰۴۱۰۳۰۰۸ تماس بگیرند.
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