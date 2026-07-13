به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان می‌گویند تعداد زیادی از بیماران ماه‌ها یا حتی سال‌ها پس از عفونت، درد شدید چشم، حساسیت به نور، مشکل در خواندن و مشکل در تمرکز را تجربه می‌کنند.

با این حال، معاینات معمول چشم اغلب طبیعی به نظر می‌رسند.

«نیل لاگالی»، استاد چشم‌پزشکی تجربی در دانشگاه لینشوپینگ سوئد، گفت: «ما دریافتیم که مشکلاتی که افراد مبتلا تجربه می‌کنند با آزمایش‌های استاندارد قابل تشخیص نیست. ما مجبور شدیم معاینات تخصصی را برای تشخیص انحرافات انجام دهیم. سپس قطعات پازل در جای خود قرار گرفتند و ما توضیحاتی برای علائم پیدا کردیم.»

برای این مطالعه جدید، تیم تحقیق از میکروسکوپ‌های پرقدرت برای مقایسه چشم ۱۳۲ نفر که کووید خفیف داشتند- اکثر آنها با مشکلات چشمی طولانی مدت- استفاده کرد.

آنها همچنین آزمایش‌های پیشرفته‌ای را روی نمونه‌های اشک انجام دادند.

در میان افراد مبتلا به علائم چشمی، محققان التهاب مداوم و آسیب به اعصابی را که عملکردهای متعدد چشم را کنترل می‌کنند، کشف کردند.

آنها همچنین دریافتند که مردمک چشم برخی از بیماران نور زیادی را وارد می‌کند، در حالی که برخی دیگر دچار نوعی غیرمعمول از لوچی چشم شدند که نشان دهنده مشکلاتی در کنترل عضلات چشم است.

علائم آنقدر شدید بود که از هر ۳ بیمار، ۱ نفر گزارش داد که در مرخصی استعلاجی کامل یا پاره وقت است.

لاگالی گفت: «این افراد واقعاً در زندگی روزمره خود با مشکل مواجه هستند. اکنون می‌دانیم که مشکل چشمان آنها چیست و سرنخ‌های متعددی در مورد چگونگی ایجاد این مشکلات از طریق کووید۱۹ داریم.»

نویسندگان امیدوارند که این یافته‌ها منجر به تشخیص بهتر و درمان‌های مؤثر شود.