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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

انتظار و صف طولانی زائران برای رسیدن به رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی

انتظار و صف طولانی زائران برای رسیدن به رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری از انتظار و صف طولانی زائران برای رسیدن به رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6885949

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