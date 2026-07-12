https://mehrnews.com/x3cxXB ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ کد مطلب 6885949 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ انتظار و صف طولانی زائران برای رسیدن به رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از انتظار و صف طولانی زائران برای رسیدن به رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6885949 کپی شد مطالب مرتبط تشرف زائران به رواق دارالذکر برای زیارت مزار رهبر شهید انقلاب دستهروی مردم بجستان در عزای قائد شهید امت منزلگاه ابدی رهبر شهید، زیارتگاه دائمی عاشقان شد سومین شب گرامیداشت رهبر شهید در حرم امام رضا(ع) آغاز شد بازگشایی کامل صحنها و رواقهای حرم رضوی؛تردد عادی شد قرائت زیارت امینالله در سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم رضوی برچسبها حرم امام رضا (ع) رواق دارالذکر رهبر شهید مشهد
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