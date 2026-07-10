منزلگاه ابدی رهبر شهید، زیارتگاه دائمی عاشقان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، محل دفن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان است، رواقی آکنده از معنا که برای آشنایان سلوک زیارت، تنها یک مکان نیست بلکه نشانی روشن از ادب در برابر ساحت قدسی امام رئوف (ع) است.
این رواق، در پایینپای حضرت قرار دارد، همان مسیری که رهبر شهید انقلاب در تشرفهای خود به حرم رضوی همواره بر آن مقید بودند و آن را با ظرافتی معنوی و رفتاری سرشار از فروتنی، طی میکردند.
مسیر تشرف ایشان، خود روایتی مستقل از تواضع بود، روایتی که اکنون با شنیدن نام محل دفن، معنایی دوچندان مییابد.
ایشان معمولاً از مسیر دارالزهد وارد میشدند، اما آنچه این تشرف را به الگویی ماندگار از زیارت مؤدبانه بدل میکرد، توقف معنوی در پایینپای حضرت بود. برای ایشان، زیارت تنها رسیدن به ضریح نبود، آدابی داشت که با جان به آن پایبند بودند.
پیش از هر چیز، از پایینپای ضریح مطهر به روضه منوره مشرف میشدند، گویی میخواستند نخست در جایگاه ادب بایستند و سپس با اذن دل، قدم در حریم نور، بگذارند. پس از آن، با عبور از رواق دارالذکر، اذن دخول میگرفتند و سپس وارد رواق دارالسرور میشدند؛ جایی که توقفی کامل داشتند و درنگی از سر حضور.
در همان لحظه، اذن کامل را بر زبان جاری میکردند، لحظهای که برای همراهان و خادمان تنها یک رفتار آیینی نبود بلکه درسی روشن از نسبت میان اقتدار و بندگی به شمار میآمد.
قائد امت اسلامی، پیش از ورود به روضه منوره، خود در جایگاهی حضور مییافتند که نشانه آشکار ادب، فروتنی و معرفت در زیارت است.
اکنون تقدیر، همان مسیر همیشگی را به آرامگاه ابدی، بدل کرده است.
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان، پس از آیین تشییع و اقامه نماز، در رواق دارالذکر و در نزدیکی روضه منوره، آرام گرفت، در همان نقطهای که سالها محل عبور عاشقانه و مؤدبانه به سوی حضرت بود. این هم جواری، تنها انتخاب یک مکان برای تدفین نیست؛ بازگشت به مسیری است که، سراسر با اخلاص، پیموده شد.
شاید از این پس، هر زائری که از این گذر عبور کند، بیش از پیش معنای فروتنی در آستان ولایت را به یاد آورد. اینکه میتوان در اوج جایگاه، باز هم راه زیارت را از پایینپای حضرت آغاز کرد و سرانجام نیز در همان مسیر در سایه مهر امام رضا (ع) آرام گرفت.
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