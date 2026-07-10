به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی، دسترسی زائران و مجاوران به صحن‌ها و رواق‌های مرکزی که در روزهای گذشته به‌دلیل آماده‌سازی آیین وداع و تدفین رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان به‌صورت موقت با محدودیت همراه بود، اکنون مجدداً برقرار شده است.

پیش از این، آستان قدس رضوی اعلام کرده بود که به‌منظور برگزاری منظم و باشکوه مراسم وداع و تدفین، محدودیت‌هایی به‌صورت موقت در بخش‌های مرکزی حرم اعمال می‌شود و در مقابل، صحن‌های پیرامونی بدون وقفه پذیرای زائران خواهند بود. اکنون با اتمام این مراسم، شرایط تردد و تشرف در بخش‌های مرکزی نیز به حالت عادی بازگشته است و تنها محدودیت‌های تردد در صحن آزادی و رواق دارالذکر، وجود دارد.

معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با قدردانی از همراهی، صبوری و همکاری زائران، مجاوران، خادمان و خادمیاران در طول برگزاری این مراسم، تأکید کرده است که خدمت‌رسانی به زائران در همه بخش‌های بارگاه منور رضوی به‌صورت مستمر،ادامه دارد.

زائران حرم مطهر رضوی از این پس می‌توانند همانند گذشته، با استفاده از تمامی مسیرهای پیش‌بینی‌شده، به صحن‌ها و رواق‌های مرکزی و روضه منوره مشرف شده و از فضای معنوی بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) بهره‌مند شوند.