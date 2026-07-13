سرمایه گذاری در میدان نفتی آب تیمور به یک شرکت ایرانی سپرده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیگیریهای خبرنگار مهر از مسئولان شرکت ملی نفت ایران، جزئیات تازهای از روند انتخاب شریک سرمایهگذار برای پروژه توسعه میدان نفتی آبتیمور آشکار شده است. بر اساس اطلاعات بهدستآمده، از میان سه متقاضی اولیه، یک شرکت ترک به دلیل فقدان کامل سابقه فنی از گردونه رقابت حذف شده و اکنون دو شرکت مطرح ایرانی شانس اصلی برای توسعه این میدان راهبردی هستند.
طبق پیگیری های صورت گرفته، سه شرکت «نفت و گاز پاسارگاد»، «شرکت توسعه پتروایران» و یک شرکت تُرک با نام تجاری «VEO» برای سرمایهگذاری در طرح توسعه و افزایش ضریب بازیافت میدان آبتیمور ابراز تمایل کرده و بستههای پیشنهادی خود را ارائه دادند و با بررسی سابقه عملکردی متقاضیان این سرمایه گذاری، مشخص شد که شرکت «VEO» ترکیه اساساً هیچ رزومه عملیاتی قابل قبولی در حوزه بالادستی نفت و بهویژه میادین پیچیده شکافدار مانند آبتیمور ندارد.
بررسیهای خبرنگار مهر نشان میدهد شرکت «VEO» پیشتر صرفاً در پروژههای سطحی و غیرمرتبط با مهندسی مخزن فعال بوده و حتی یک پروژه موفق در زمینه ازدیاد برداشت (EOR) یا توسعه میادین نفتی را در کارنامه خود ثبت نکرده است. همین خلأ بزرگ موجب شد تا این شرکت بدون ورود به فاز مذاکرات تجاری، در گام نخست غربالگری کنار گذاشته شود.
با حذف گزینه ترک، اکنون شرکت «نفت و گاز پاسارگاد» و «شرکت توسعه پتروایران» دو رقیب اصلی برای امضای قرارداد توسعه آبتیمور محسوب میشوند.
شنیدهها حکایت از آن دارد که هر دو شرکت ایرانی تقریبا دارای سابقه قابل دفاعی هستند؛ پاسارگاد پیشتر در پروژههای پتروشیمی و برخی طرحهای توسعهای در غرب کشور نقشآفرینی کرده و پتروایران نیز بهعنوان یک شرکت فرعی چابک در پروژههای خشکی و دریایی توانمندی خود را اثبات کرده است.
بر اساس این گزارش، میدان نفتی آبتیمور که در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی اهواز در استان خوزستان واقع شده، یکی از میادین قدیمی اما پیچیده کشور قابل توجه است. مخزن بنگستانی این میدان بهدلیل ساختار شکافدار و کاهش فشار، نیازمند فناوریهای پیشرفته و سرمایهگذاری سنگین برای تثبیت و افزایش تولید روزانه است.
نظر شما