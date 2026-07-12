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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

جامعه مدرسین: حضور عراقی‌ها در تشییع رهبر، نشانه اقتدار امت اسلامی است

جامعه مدرسین: حضور عراقی‌ها در تشییع رهبر، نشانه اقتدار امت اسلامی است

قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی ضمن قدردانی از حضور گسترده ملت عراق در آیین تشییع رهبر شهید، این حضور باشکوه را جلوه‌ای از اقتدار امت اسلامی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی از مردم عراق برای حضور باشکوه در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

آیین‌های وداع و تشییع پیکر قائد شهید حضرت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) با عظمت بسیار و شکوهی بی‌نظیر برگزار شد.

در این میان آنچه در عراق و عتبات عالیات رقم خورد صحنه‌ای بدیع و شورانگیز بود که چشم جهانیان را به عمق پیوندهای ایران و عراق و جایگاه مرجعیت و شهادت نزد ملت عراق، بیش از پیش آشنا کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از صمیم قلب، از ملت بزرگ عراق، از مسئولین امر در دولت عراق، از حوزه‌های علمیه، علمای بزرگوار و مراجع عظام تقلید عراق به ویژه حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی) که نهایت کرامت و مودت را به نمایش گذاشتند، کمال تشکر را دارد.

این تشییع بزرگ، یک اقدام قدرت آفرین برای امت اسلامی بود و عراقِ مجاهد نشان داد، ملتی بزرگ، با عزت، با فرهنگ و با عزم و اراده است و در ظهور تمدن نوین اسلامی نقشی مؤثر و تاریخی ایفا خواهد نمود.

کد مطلب 6885985

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