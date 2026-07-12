حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۵، اظهار کرد: از امروز تا اواخر روز سه‌شنبه، افزایش سرعت وزش باد در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود که بیشترین شدت آن در مناطق غربی و جنوبی و تا حدودی بخش‌هایی از مناطق مرکزی خواهد بود.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، افزود: وزش باد در برخی ساعات با گردوخاک همراه خواهد بود و می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در مناطق مستعد شود.

خورشیدی با بیان اینکه روند کاهش نسبی دما تا روز سه‌شنبه ادامه دارد، تصریح کرد: از روز سه‌شنبه افزایش نسبی دما آغاز می‌شود و توده هوای گرم تا اوایل هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نیز گفت: ورامین با ۴۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و فیروزکوه با ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه تهران بودند.

وی خاطرنشان کرد: شهر تهران نیز در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای ۴۲ درجه و کمینه دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.