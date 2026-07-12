به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب جنوب‌شرقی استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای، برنامه زمان‌بندی افت فشار آب در برخی مناطق ورامین و شهر پیشوا را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، در ورامین، افت فشار آب در محدوده کاظم‌آباد از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح، در محدوده امرآباد از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و در محدوده‌های زون مسجد جامع، چوب‌بری و ده‌شریفا ـ باغ‌صالح از ساعت ۱۵ تا ۱۹ اجرا خواهد شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در شهر پیشوا نیز با توجه به افزایش قابل‌ملاحظه دمای هوا، رشد مصرف آب، محدودیت منابع تولید و ضرورت توزیع عادلانه آب شرب، برنامه افت فشار آب همه‌روزه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح اجرا می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب جنوب‌شرقی استان تهران از مشترکان خواست با مدیریت مصرف، پرهیز از استفاده‌های غیرضروری و صرفه‌جویی در مصرف آب شرب، این شرکت را در تأمین پایدار آب و عبور از شرایط موجود همراهی کنند.