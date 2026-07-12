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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

«مهدی عبداله‌پور لمر» پس از سال ها رنج جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست

«مهدی عبداله‌پور لمر» پس از سال ها رنج جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست

اسالم- آزاده «مهدی عبداله‌پور لمر» از رزمندگان اهل سنت ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از سال ها رنج جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز آزاده ۳۵ درصد «مهدی عبداله‌پور لمر» از رزمندگان اهل سنت ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌ها تحمل رنج ناشی از جراحات و عوارض دوران دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت و به یاران شهیدش پیوست.

زنده‌یاد مهدی عبداله‌پور لمر، متولد روستای سیابیل از توابع بخش اسالم بود و در دوران دفاع مقدس به عنوان رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت.

وی در جریان جنگ به اسارت نیروهای بعثی درآمد و سه سال و هفت ماه و ۱۲ روز از عمر خود را در اسارت سپری کرد و پس از آزادی، سال‌ها با آثار و پیامدهای دوران اسارت و جانبازی زندگی کرد.

پیکر این جانباز آزاده با حضور خانواده، همرزمان، ایثارگران و مردم منطقه در زادگاهش، ملامحله سیابیل، تشییع و به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6886031

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