به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آخرین وضعیت ارائه خدمات برخط مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری بررسی و تصمیمات نهایی برای تسریع در اجرای فرآیند «انتقال دفاتر مرکزی و ثبت شعب» اتخاذ شد.

میثم صفرزاده، معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اظهار کرد: با وجود مشکلات ناشی از حملات دشمن و جنگ رمضان طی ماه‌های گذشته، پایداری شبکه و استمرار ارائه خدمات ثبتی به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با همت همکاران دو مجموعه حفظ شد.

وی افزود: در این مدت، وب‌سرویس‌های تعیین نام، تغییر نام، صدور و رفع تعلیق شناسه‌های ملی اشخاص حقوقی در سازمان‌های مناطق آزاد راه‌اندازی شد که این اقدام، گامی مهم در جهت تسریع، تسهیل و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه «انتقال دفاتر مرکزی و ثبت شعب» آخرین بخش از اقدامات مشترک میان دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: این موضوع هم‌اکنون در دستور کار مشترک دو دستگاه قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات هوشمند و تسهیل فرآیندهای ثبتی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: در همین راستا، نشست تخصصی با حضور مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و سایر مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و طرفین پس از بررسی ابعاد فنی و حقوقی موضوع، بر تسریع در فراهم‌سازی مقدمات اجرایی این خدمت توافق کردند.

صفرزاده در پایان خاطرنشان کرد: اجرای الکترونیکی فرآیند انتقال دفاتر مرکزی و ثبت شعب، نقش مؤثری در تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، تسریع در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت فرآیندهای ثبتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد داشت.