به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و منطقه آزاد دوغارون با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به امضای معاون ارزیابی کیفیت این سازمان و مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون رسید.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت مرز دوغارون در توسعه تجارت با افغانستان، گفت: منطقه آزاد دوغارون نقش مهمی در توسعه صادرات ایران به افغانستان دارد که این موضوع بیانگر جایگاه راهبردی این منطقه در مبادلات تجاری دو کشور است.

وی افغانستان را یکی از بازارهای مهم کالاهای ایرانی دانست و افزود: ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی و انطباق آن‌ها با استانداردهای ملی و بین‌المللی، می‌تواند به تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای کمک کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با استاندارد در مبادی مرزی تأکید کرد و گفت: این سازمان تلاش می‌کند با ساماندهی رویه‌ها و تقویت همکاری با مناطق آزاد، زمینه تسهیل تجارت و کاهش موانع احتمالی در مسیر صادرات را فراهم کند.

در ادامه، محمدرضا مودودی، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون، با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه، دوغارون را یکی از صادرات‌محورترین مناطق تجاری کشور توصیف کرد و گفت: نقش سازمان ملی استاندارد در کاهش زمان تعیین استانداردها و انجام فرآیندهای ارزیابی انطباق، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان کرد: همکاری و انعقاد این تفاهم‌نامه با سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن تسهیل فرآیندهای تجاری در منطقه آزاد دوغارون، زمان توقف کالا در ایستگاه‌های کنترلی را کاهش داده و زمینه روان‌سازی تجارت را فراهم می‌کند.

همچنین معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در پایان با اشاره به اهمیت همکاری با مناطق آزاد، گفت: امضای این تفاهم‌نامه گامی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد دوغارون برای تسهیل تجارت و تسریع فرآیندهای استاندارد در حوزه صادرات، واردات و فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه است.