قدرت جمهوری اسلامی در ولایت و نترسیدن از دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر یکشنبه در آیین بزرگداشت «قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای(قدس سره)» و شهدای بیت ایشان در آستان مقدس حضرت حسین بن موسی‌الکاظم(ع) طبس، با استناد به آیات قرآن کریم گفت: دشمنان اسلام تا زمانی که بتوانند برای بازگرداندن مسلمانان از دین تلاش خواهند کرد و این اصل، یکی از مهم‌ترین مبانی سیاست خارجی نظام اسلامی است.

وی با اشاره به آیه ۲۱۷ سوره بقره گفت: قرآن کریم به صراحت اعلام می‌کند که هدف دشمنان، صرفاً مسائل سیاسی، اقتصادی یا هسته‌ای نیست، بلکه آنان می‌خواهند مسلمانان را از اعتقادات دینی خود جدا کنند.

ضرورت تبیین مبانی فقهی و قرآنی توسط علما

امام جمعه شیراز با اشاره به تعبیر «علی‌الاصول» در پیام رهبر انقلاب، تصریح کرد: این تعبیر بر وجود اصول مشخص فقهی و قرآنی دلالت دارد و لازم است علما و روحانیون این مبانی را برای جامعه تبیین کنند تا تحلیل‌ها بر پایه نگاه فقهی شکل گیرد، نه صرفاً احساسات.

وی افزود: جامعه اسلامی در کنار ایمان، نیازمند شناخت عمیق معارف دینی است و روحانیت شیعه طی دهه‌های گذشته با تحمل سختی‌ها، جایگاه مرجعیت دینی را حفظ کرده تا مردم بتوانند در مسائل اعتقادی و شرعی به اهل علم مراجعه کنند.

ایستادگی در راه دین، مهم‌تر از حفظ جان است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه شهدای انقلاب اسلامی درس عملی دفاع از دین را به جامعه آموختند، گفت: اگر حفظ دین نیازمند فدا کردن جان باشد، مؤمن باید در این مسیر ایستادگی کند.

وی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد ترس، ملت ایران را به عقب‌نشینی وادار کنند، اما ملت ایران نشان داده است که حفظ دین و استقلال را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داند.

ولایت؛ عامل ناامیدی دشمن

آیت‌الله دژکام با اشاره به آیه سوم سوره مائده، ولایت را مهم‌ترین عامل ناامیدی دشمنان دانست و اظهار کرد: واقعه غدیر نشان داد که استمرار هدایت الهی با تعیین جانشین پیامبر(ص) تضمین شده و در عصر غیبت نیز استمرار این مسیر در سایه ولایت‌فقیه معنا پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: هر زمان جامعه اسلامی حول محور ولایت متحد بوده، دشمن از تحقق اهداف خود ناامید شده است.

نترسیدن از دشمن، مهم‌ترین سلاح ملت ایران

امام جمعه شیراز با بیان اینکه قرآن مؤمنان را از ترس در برابر دشمن نهی کرده است، گفت: قدرت اصلی جمهوری اسلامی، روحیه شجاعت و مقاومت مردم است و همین روحیه موجب پیشرفت‌های دفاعی و اقتدار کشور شده است.

وی افزود: ملت ایران در حوادث مختلف نشان داده است که با تکیه بر ایمان و ولایت، از تهدیدهای دشمن هراسی ندارد و این سرمایه، از هر ابزار نظامی مؤثرتر است.

اطاعت از ولایت، رمز پیروزی امت اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در پایان با تأکید بر اینکه رمز پیروزی ملت ایران در تبعیت از ولایت است، خاطرنشان کرد: تجربه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همه مقاطع حساس کشور نشان داده است که هر زمان ملت ایران مطابق دستورات قرآن و در مسیر ولایت حرکت کرده، نصرت الهی شامل حال آن شده و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.